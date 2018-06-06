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Guliyev'den Turku'da rekorla gelen birincilik

ATLETİZM HABERLERİ  | 06.06.2018 11:21 | Son Güncelleme

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Finlandiya'nın Turku şehrinde organize edilen Paavo Nurmi Oyunları'nda 200 metrede yarışma rekorunu kırarak ilk sırayı elde etti.

Guliyev'den Turku'da rekorla gelen birincilik

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Finlandiya'nın Turku şehrinde düzenlenen Paavo Nurmi Oyunları'nda 200 metrede piste çıkan Ramil, 20.23'lük derecesiyle yarışma rekorunu da kırarak şampiyon oldu. Guliyev, geçen yıl Turku'daki yarışmalarda 100 metre rekorunu da kırmıştı. Ramil Guliyev, yarın Oslo'da koşulacak Elmas Lig mücadelesinde de 200 metrede piste çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
ramil guliyev Paavo Nurmi Oyunları Türkiye Atletizm Federasyonu

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