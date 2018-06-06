Guliyev'den Turku'da rekorla gelen birincilik

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Finlandiya'nın Turku şehrinde düzenlenen Paavo Nurmi Oyunları'nda 200 metrede piste çıkan Ramil, 20.23'lük derecesiyle yarışma rekorunu da kırarak şampiyon oldu. Guliyev, geçen yıl Turku'daki yarışmalarda 100 metre rekorunu da kırmıştı. Ramil Guliyev, yarın Oslo'da koşulacak Elmas Lig mücadelesinde de 200 metrede piste çıkacak.



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