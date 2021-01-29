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Güllaç tarifi nasıl yapılır? Hem hafif hem kolay Osmanlı tatlısı

Betül Songur Betül Songur 29.01.2021 11:33 | Son Güncelleme:
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Özellikle Ramazan ayı geldiğinde aranan tatlar arasında yerini alan güllaç tarifi, Osmanlı'dan günümüze ulaşan en pratik lezzetlerden biri. Kolay yapılışı ile de tercih edilen güllaç tarifinin sırrı ise gül suyunun süte kattığı aromadan geliyor. Arasındaki ceviz parçaları, üzerindeki kıpkırmızı nar taneleri ile hem göze hem mideye hitap eden güllaç tarifi bakın nasıl yapılıyor...

Bereketli sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunan güllaç, kolay tarifi ile yemeklerin kusursuz bir tatla sonlanmasını sağlar. Lezzeti kadar besleyici bir tatlı da olan güllaç, hafif olduğu için mideyi de rahatsız etmez. Yiyenin 2. dilimi istemekten kendisini alamadığı bu tatlı, süt, ceviz, gül suyu kullanılarak yapılır ve son olarak üst üste dizilmiş incecik yufkalarla şekillenir. Peki lezzetiyle bu kadar nam salan güllaç nasıl yapılır? İşte videolu anlatımı ile tüm adımlarını kolayca uygulayabileceğiniz Osmanlı tatlısı...

GÜLLAÇ TARİFİ

MALZEMELER:

  • 10 adet güllaç yufkası,
  • 1,5 litre süt,
  • 3 su bardağı toz şeker,
  • Nar taneleri,
  • 300 gr ceviz,
  • Gül suyu,
  • 1 paket şekerli vanilin.

YAPILIŞI:

  • Güllaç tarifine tencerenin içerisine sütü boşaltarak başlıyoruz.
  • Ardından üzerine şeker ve vanilya ekliyoruz.
  • Şeker eriyene kadar karışımımızı kaynatıyoruz.
  • Süt, şeker ve vanilyayı kaynattıktan sonra tencereye gül suyu ekliyoruz.
  • Arzu ettiğiniz kadar gül suyu koyabileceğiniz güllaç tarifinin şerbeti bu adımla tamamlanmış oluyor.
  • Şerbeti tamamladıktan sonra ılımasını beklerken iç malzemenin hazırlanmasına geçiyoruz. Cevizleri bir kıyıcının içerisinde küçük taneler halinde kıyıyoruz.
  • Süt biraz ılık hale geldikten sonra, güllaç yaprağının üzerine boca ediyoruz.
  • Aralara kıyılmış ceviz taneleri serpiştiriyoruz. Bu şekilde güllaç yapraklarını üst üste diziyoruz.
  • Sütün geri kalanını da güllacın üzerine tamamen boşaltıyoruz ve beklemeye bırakıyoruz.
  • Güllaç yapraklarının her tarafına sütün eşit şekilde dağıldığından ve yaprakların ıslandığından emin oluyoruz.
  • Güllaç soğuduktan sonra servisini yapabilirsiniz.

GÜLLAÇ SUNUMU

  • Hazırladığınız güllacı servis etmeden önce üzerini nar ve ceviz ile süsleyebilirsiniz.
  • Arzu ederseniz, ceviz yerine fıstık da kullanabilirsiniz.

Süsleme işlemnin ardından güllaç servise hazırdır, şimdiden afiyet olsun.

GÜLLAÇ TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

  • Güllaç yaparken en üste konulacak güllaç yaprağının kırık olmamasına özen gösterilmelidir.
  • Yufkaların üzerine dökülen şerbetin ılık olmasına dikkat edilmelidir.
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