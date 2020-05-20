Güllaç ve sütlü Nuriye’den esinlendi soğuk baklava üretti! Siparişlere yetişemiyor

Yarım asırdır tatlı sektöründe olan Meşhur Sıtkı Usta, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan baklavayı yaz mevsimine uyarladı. Fıstıklı baklavanın şerbetini sütle hazırlayan usta tatlıcı, soğutarak servis ettiği tatlıyla damakları şenlendiriyor.

Vatandaşların yaz mevsiminde yoğun ilgi gösterdiği soğuk baklava, hazırlandıktan sonra saatler içinde tükeniyor. Türk damak tadına uygun olarak üretilen eşsiz lezzet, hazırlandıktan sonra özel soğutucu dolapta en az 2 saat dinlendiriliyor. Şerbetinde süt kullanılan ve üzerinde çikolata ile satışa sunulan tatlı her yaştan bireyin damak tadına hitap ediyor.

GÜLLAÇ SATIŞLARININ ÖNÜNE GEÇTİ

Türkiye’de bir ilk olan bu lezzetin patenti için firma, başvurusunu yaptı.

Ramazan ayında en çok tercih edilen serinletici Güllaç ve Sütlü Nuriye’den esinlenerek ortaya çıkan soğuk baklava güllaç satışlarının da önüne geçti. Bayram sofralarında yerini almaya hazırlanan Soğuk çikolatalı baklava beyaz çikolatalı, fıstıklı, sütlü ve bitter çikolatalı olarak hazırlanabiliyor. Yarım asırlık tecrübe ile hazırlanan bu lezzetli baklava için bayram siparişleri ise 19 Mayıs Salı gününe kadar tamamlanmış olacak.