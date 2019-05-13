Güllacın tarihi sürecini okuyanlar şaşırıyor

Ramazan ayında hazımsızlıkla ilgili bazı rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Sağlıklı beslenmek için de tüketilen besinlere ayrı bir özen göstermek gerekiyor. Özellikle iftarda yemekten sonra tüketilen tatlıların hafif olması uzmanlar tarafından öneriliyor. Güllaç da Ramazan ayında tercih edilen hafif tatlılar arasında yer alıyor. Ayten Usta olarak bilinen Ayten Çetin, güllacın tarihinden bahsetti. Çetin, "Güllaç Ramazan ayı ile özdeşleşen bir tatlımız. Anadolu’nun yüz yıllardır tercih ettiği, insanların severek yediği bir tatlı. Sadece Ramazan ayında değil yıl boyunca yenilebilecek çok güzel, çok hafif bir tatlı. Güllacın yapımı da son derece kolaydır. Sütlü ve hoş kokulu bir tatlıdır. 15. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı’da halk, yufkaları açar ve saklarmış. Kanuni Sultan Süleyman’ın çocukları için düzenlediği sünnet törenlerinde de ikram ettiği biliniyor" dedi.

"Bağışıklık sistemini güçlendirir"

Güllacın sağlık açısından çok faydalı olduğunun altını çizen Ayten Çetin, "Güllacın içeriğinde B ve E vitaminleri vardır. Protein olarak zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirici, Ramazan ayında sakinleştirici, stresi azalttığı ve oruçtan dolayı düşen kan şekerini normal düzeyine getirir" diye konuştu.