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Güllük Limanı’nda her türlü önlem alınıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 18.03.2020 16:23 | Son Güncelleme

Mandalya Liman Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Balkır, İtalya ve İspanya bağlantılı ihracat gemilerinin personeli için bilgilendirme açıklaması yaptı.

Güllük Limanı’nda her türlü önlem alınıyor

Mandalya Liman Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Balkır, İtalya ve İspanya bağlantılı ihracat gemilerinin personeli için bilgilendirme açıklaması yaptı. Balkır, 8 kurumdan oluşan kriz masası kurduklarını ve koordineli olarak çalıştıklarını bu kapsamda da her türlü önlemi aldıklarını duyurarak, “Bu konuda gerekli duyarlılığı gösteriyoruz. İnsanlarımız rahat olsun" dedi.
Koronavirüs salgını liman kenti olan Milas’ta büyük bir tedirginlik oluşturdu. Güllük halkının liman aracılığı ile gelen İtalya ve İspanya gemi personeli tedirginliğine yönelik haberine açıklama Güllük Mandalya Liman Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Balkır’dan geldi.
Özellikle Güllük halkının rahat olmasını her türlü önlemin alındığını ifade eden Balkır; "Kesinlikle böyle bir şey yok. Limanda; içinde Sahil Güvenlik, Jandarma, Emniyet, İl Sağlık Müdürlüğü olmak üzere 8 kurumdan oluşan bir kriz masası oluşturduk. Her gün toplantı yapıyoruz. Gemi personeli gemiden dışarı çıkmıyor. İhtiyaçlarını acentalarına bildiriyor, onlar karşılıyor. Dışarı çıkmak isteyen olursa önce karantina odasına alınıyor, orada 14 gün bekletiliyor. Gelen gemilerdeki personel için öncelikle ateş kontrolü yapılıyor. Gemilere dışarıdan kimse girmiyor. Biz liman yönetimi olarak Kaymakamlıkla koordineli olarak gerekli önlemleri alıyor, bu konuda gerekli duyarlılığı gösteriyoruz. İnsanlarımız rahat olsun" dedi

Güllük Limanı’nda her türlü önlem alınıyor

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