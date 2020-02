Gülnarlılar ’arabaşı etkinliği’nde buluştu

Merkezi Mersin’de bulunan Gülnar Gezende Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Gezende Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen ’arabaşı etkinliği’ büyük ilgi gördü.

Konuklara arabaşı çorbasının ikram edildiği Toroslar Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki etkinlikte konuşan Gezende Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Aydın, derneklerinin 23 yıldır faaliyetlerine ara vermeden devam ettiğini belirterek, köylülerinin birlik ve beraberliği sayesinde dernek mülkiyetini satın aldıklarını söyledi.

Gezende Mahalle Muhtarı Hakkı Küçük ise Mersin’e 200 kilometre uzaklıktaki mahallelerinin geçmişinin Osmanlı’ya kadar uzandığını vurguladı. Tarihi hamamı, camisi ve tarihi köprüsü ile anılan mahallelerinde Osmanlı zamanında medrese tahsili yapıldığı ve bu nedenle geçmişte Gülnar’ın önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Küçük, “Nüfusu oldukça kalabalık olan Gezende Mahallemizin halkı, günümüzde Mersin, Antalya ve çevre illerde yaşamaktadır. Birlik ve beraberliğimizi sağlayan derneğimizin, kaynaşmamıza katkısı büyüktür. Tarım ile uğraşan mahalle halkı, zeytin ve can eriği yetiştiriciliği ile adından söz ettirmekte ve festivaller düzenlemektedir. Köyümüzün yaşam kalitesini arttırmak adına muhtarlığımız ve derneğimizle elele vererek birlik ve beraberliğimizi devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Gülnar-Bir Derneği Başkanı Dr. Cengiz Ertürk ise “Bizler birlik olma konusunda büyük sıkıntılar yaşadık. Gülnar için bir şeyler yapmak isteyen birçok sivil toplum kuruluşu bulunmakta. Gezende Köyü Derneğimiz bunlardan bir tanesi. Her yıl düzenlemiş olduğu etkinliklerle sadece Gezende köylülerini değil Gülnarlı hemşehrilerimizide bir araya toplamaktadır. Bizlerde Gülnar-Bir Derneği olarak diğer sivil toplum örgütleri ile Gülnar için mücadele ediyoruz. Bu kalabalık Gülnarlıların birlik beraberlik konusundan ne kadar duyarlı olduklarını gösteriyor. Mersin’de yaşayan en büyük nüfus olan Gülnarlıların bu kente hizmet etme zamanı gelmiştir. Gülnarlılar olarak Mersin’i yönetmeye talip olmalıyız” diye konuştu.

Yılmaz: "Her koşulda bir birimizi sevmeye ihtiyacımız var"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afsız Yılmaz da konuşmasında, salona girince yüksek bir enerji gördüğünü söyledi. "Gezendelilerin maşallahı var" diyen Yılmaz, şöyle devam etti; "Bir, beraber ve güçlü olmaya çok ihtiyacımız var. Her halde ve şartta bir birimize sarılmaya, koşulsuz sevmeye, eksiğimizi, gediğimizi görmemeye, bir birimizin güzel taraftarını görmeye ihtiyacımız var. Bunu da Gezendelilerde görüyorum. Gezendeliler çok organize. Birbirlerini seviyorlar sayıyorlar. Gezende eriği de boşuna meşhur değil."

Programa katılanlar Hatice Kumru’nun söylediği parçalarla gönüllerince eğlendi.