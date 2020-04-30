Gülse Birsel'den Jet Sosyete için final açıklaması! Jet Sosyete ne zaman bitecek?

Yapımcılığını BKM Film'in üstlendiği, başrollerini Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin paylaştığı Jet Sosyete'nin senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel, dizinin final tarihini açıkladı. Jet Sosyete 6 Mayıs'ta ekrana gelecek olan 59. bölümüyle final yapacak.

Gülse Birsel sosyal medya hesabından final bölümünün 6 Mayıs'ta yayınlanacağını açıkladı. İzleyicilere teşekkür eden Gülse Birsel'in veda konuşmasında gözleri doldu. Birsel çektiği videoyu "Cumartesi gecesinden #tb. Önümüzdeki hafta Jet Sosyete final yapacak. Şu kaosun içinde yine de duygulu anlar..." notuyla paylaştı.

Jet Sosyete'nin final bölümüne Aslı Bekiroğlu, Sertab Erener, İrem Sak ve Nilgün Belgün konuk olacak.

Jet Sosyete final bölümüyle 6 Mayıs Çarşamba 20.00'de Star TV'de!

