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Gülse Birsel'den Jet Sosyete için final açıklaması! Jet Sosyete ne zaman bitecek?

DİZİ HABERLERİ  | 30.04.2020 02:36 | Son Güncelleme

Star TV ve Puhu TV'de yayınlanan sevilen komedi dizisi Jet Sosyete'nin final tarihi belli oldu. Jet Sosyete'nin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı veda konuşmasından duygusal anlar yaşadı. Peki Jet Sosyete final bölümü ne zaman?

Yapımcılığını BKM Film'in üstlendiği, başrollerini Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin paylaştığı Jet Sosyete'nin senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel, dizinin final tarihini açıkladı. Jet Sosyete 6 Mayıs'ta ekrana gelecek olan 59. bölümüyle final yapacak.

Gülse Birsel sosyal medya hesabından final bölümünün 6 Mayıs'ta yayınlanacağını açıkladı. İzleyicilere teşekkür eden Gülse Birsel'in veda konuşmasında gözleri doldu. Birsel çektiği videoyu "Cumartesi gecesinden #tb. Önümüzdeki hafta Jet Sosyete final yapacak. Şu kaosun içinde yine de duygulu anlar..." notuyla paylaştı.

Jet Sosyete'nin final bölümüne Aslı Bekiroğlu, Sertab Erener, İrem Sak ve Nilgün Belgün konuk olacak.

Jet Sosyete final bölümüyle 6 Mayıs Çarşamba 20.00'de Star TV'de!

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