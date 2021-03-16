Gülse Birsel doğum gününü oyuncu arkadaşlarıyla kutladı!

Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizilerinin senarist ve başrol oyuncusu Gülse Birsel 50 yaşına girdi.
Gülse Birsel doğum gününü İstanbul'daki beş yıldızlı bir otelde kutladı.
Doğum günü fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Birsel, "Mini tatilimizi organize ettik, 1 gün önce testlerimizi olduk, masada mesafeye dikkat ettik, 2 dakika birbirimize yanaşıp bu fotoğrafı çektirdik ve 1 yıl rötarla geçmiş doğum günümü kutladık" notunu yazdı.
Birsel'in doğum günü kutlamasına sanatçı arkadaşları Hasibe Eren, İrem Sak, Öykü Karayel, Derya Karada, Fatih Artman, Sarp Apak, Can Bonomo, Öner Erkan, Serkan Keskin, Haki Biçici, Meriç Aral, Gupse Özay ve Barış Arduç katıldı.
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