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Gülse Birsel: Herkesin hayatı berbattır

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 09:35 | Son Güncelleme

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, sosyal medya hesabından günbatımı selfiesi paylaştı ve dikkat çeken mesajlar verdi. Gülse Birsel, "Herkesin hayatı berbattır, yeter ki doğru yerden bakmasını bil" dedi.

Gülse Birsel: Herkesin hayatı berbattır

Jet Sosyete dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Gülse Birsel'den günbatımı paylaşımı...

Instagram hesabından bir gün batımı selfiesi paylaşan Birsel şu ifadeleri kullandı:

"Mutsuzluğa sebep çok şey var. Dünya çiçek bahçesi olmaktan hiç bu kadar uzaklaşmamıştı. En tuzu kuru için bile Vasfiye Teyze'nin dediği gibi: “Herkesin hayatı berbattır, yeter ki doğru yerden bakmasını bil. Öte yandan “Öyle böyle döndürecen değirmenini, n'apacan?” Yani bi günbatımıydı, bi şakaydı, bi gelecek hayaliydi, gülümseme fırsatı bulduğunuzda atlayın üzerine!"


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