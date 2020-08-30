Gülse Birsel: Herkesin hayatı berbattır

Jet Sosyete dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Gülse Birsel'den günbatımı paylaşımı...

Instagram hesabından bir gün batımı selfiesi paylaşan Birsel şu ifadeleri kullandı:

"Mutsuzluğa sebep çok şey var. Dünya çiçek bahçesi olmaktan hiç bu kadar uzaklaşmamıştı. En tuzu kuru için bile Vasfiye Teyze'nin dediği gibi: “Herkesin hayatı berbattır, yeter ki doğru yerden bakmasını bil. Öte yandan “Öyle böyle döndürecen değirmenini, n'apacan?” Yani bi günbatımıydı, bi şakaydı, bi gelecek hayaliydi, gülümseme fırsatı bulduğunuzda atlayın üzerine!"



