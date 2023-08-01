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Gülse Birsel sadrazam torunu mu? Sosyal medya yıkıldı! "Çeşme'nin yarısı benim..."

01.08.2023 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yaşayan Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, 43 yaşında sadrazam torunu olduğunu öğrenmesinin ardından yaptığı açıklamalarla bugün gündem oldu. Ünlü isim Gülse Birsel "Hanımefendinin Aile Arasında’daki Mihriban karakterime benzerliği yüzünden sabahtan beri tt’de 1 numarayım!" diyerek merak edilen soruyu yanıtladı.

Avrupa Yakası, Jet Sosyete, Yalan Dünya gibi dizilerle hafızalara kazınan Gülse Birsel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgi odağı oldu. Sadrazam torunu olduğunu öğrenen ve mirasın peşine düşen Nilüfer Akcoşkun Bozbağ'ın Gülse Birsel'in Aile Arasında filminde canlandırdığı karaktere benzetilmesinin ardından ünlü isim açıklama yaptı.

"DEDELERİM SADRAZAM DEĞİL"

“Merak edenlere açıklayayım” diyen Gülse Birsel açıklamasında “Hanımefendinin Aile Arasında’daki Mihriban karakterime benzerliği yüzünden sabahtan beri tt’de 1 numarayım! Dedelerim sadrazam değil İstiklal Savaşı gazisi.

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Çeşme’nin yarısı benim değil, evim bile yok. Çalışıp kazanıp alabilirim. Hanımefendiye de aynısını tavsiye ederim.” sözlerine yer verdi.

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