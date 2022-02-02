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Gülse Birsel yeni dizisi hakkında ilk defa konuştu!

02.02.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizilerinin senaristi ve oyuncularından olan Gülse Birsel, dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni dizisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni dizisi hakkında açıklama yapan Gülse Birsel, "Gerçek mekanlarda çekilen bir dizi olacak, sitcom değil" dedi.

Gülse Birsel yeni dizisi hakkında ilk defa konuştu!

Son olarak TV8'de yayınlanan Jet Sosyete dizisiyle ekranlarda olan Gülse Birsel uzun bir aranın ardından yeni dizi projesiyle hayranlarına sürpriz yapacak.
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DİJİTAL PLATFORMDA KOMEDİ DİZİSİYLE DÖNÜYOR

Geçtiğimiz aylarda dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni komedi dizisinin hazırlıklarına başladığını duyuran Birsel, 4. diziyle ilgili ilk defa konuştu. Yeni dizinin hazırlıklarını tam gaz sürdüren Birsel, Masa dergisine verdiği röpörtajda şu ifadeleri kullandı:

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"8 bölümlük bir komedi dizisi. Dijital bir platforma. Sitcom değil, yani stüdyoda gülme efektli vs değil, gerçek mekanlarda. Güzel bir oyuncu kadrosu planlanıyor. Yazın çekim olur gibi düşünüyoruz. Ama senaryo yazımı aşamasındayım şu an. Güncel bir hikaye. Başka bir ipucu veremiyorum."

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Gülse Birsel
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