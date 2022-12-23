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Gülşen bir döndü pir döndü! Yılbaşında alacağı ücret servet değerinde

23.12.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Gülşen'in 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması 1 Mart 2023 tarihine ertelenmişti. Dört ay sonra sahnelere dönen Gülşen'ın yılbaşı gecesi alacağı ücret ortaya çıktı.

Gülşen bir döndü pir döndü! Yılbaşında alacağı ücret servet değerinde

Sahnede bir arkadaşıyla arasında geçen diyalogdan dolayı geçtiğimiz aylarda tutuklanan Gülşen'in cezası, sonrasında ev hapsine dönmüş ve ardından bu karar da kalkmıştı. Bir süre sahnelere çıkmama kararı alan ünlü şarkıcı, 4 ayın ardından, geçtiğimiz gün bir şirketin yılbaşı kutlamaları için sahne alarak herkesi çok sevindirdi.

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Gülşen ilk sahnesinde yaptığı espri ile gündem oldu. Gülşen konser sırasında hayranlarına dönüp 'Aranızda emniyetten kimse var mı? Ona göre dikkatli konuşayım' dedi. Gülşen'in bu esprisi ise kendisini dinlemeye gelen herkesi güldürürken sosyal medyada da gündem oldu.

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Gülşen'in sahnelere dönmesinin ardından yılbaşında nerede sahne alacağı merak ediliyordu ki beklenen haber sonunda İzmir'den geldi.

Gülşen 50 konserini iptal etti - Genel - İstanbul -

HaberTürk'te yer alan habere göre; ünlü şarkıcı Gülşen, 31 Aralık'ta İzmir Gündoğdu Meydanı'nda vereceği konser için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile el sıkıştı.

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Gülşen'in yılbaşı konseri için 5 milyon TL alacağı öğrenildi.

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