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Gülşen Bodrum'u coşturdu! Fatih Erkoç'la unutulmaz düet

21.05.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popçu Gülşen Bodrum'da Rammos hotel'de sahne aldı. Popçu, sevilen eserlerini hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Gülşen, kendisini dinlemeye gelen Fatih Erkoç'la sahnede 'Ellerim Bomboş' şarkısında düet yaptı.

Gülşen Bodrum'u coşturdu! Fatih Erkoç'la unutulmaz düet

Bodrum Turgutreis’in yeni yıldızı Rammos Hotel, 19 Mayıs’ta kapılarını açtı. Melike Öcalan'ın sunumuyla gerçekleşen gecede Türk müziğinin usta isimlerinden Fatih Erkoç, Bodrum'un simgelerinden olan mandalina ağacından plaketlerini takdim etti.

Gülşen (1)

Açılışta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak Gülşen, Fatih Erkoç, Melike Öcalan ve Ömer-Özlem Kumova 19 Mayıs temalı pastayı hep birlikte keserek, sahneden kutladılar.

Ömer Kumova, Gülşen, Özlem Kumova, Fatih Erkoç

Hit olan şarkılarıyla Gülşen, Bodrumlulara eğlence dolu bir akşam yaşattı. Fatih Erkoç da sahneye çıkarak 'Ellerim Bomboş' şarkısını Rammos Hotel misafirleri için söyledi.

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