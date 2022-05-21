Gülşen Bodrum'u coşturdu! Fatih Erkoç'la unutulmaz düet

Bodrum Turgutreis’in yeni yıldızı Rammos Hotel, 19 Mayıs’ta kapılarını açtı. Melike Öcalan'ın sunumuyla gerçekleşen gecede Türk müziğinin usta isimlerinden Fatih Erkoç, Bodrum'un simgelerinden olan mandalina ağacından plaketlerini takdim etti.

Açılışta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak Gülşen, Fatih Erkoç, Melike Öcalan ve Ömer-Özlem Kumova 19 Mayıs temalı pastayı hep birlikte keserek, sahneden kutladılar.

Hit olan şarkılarıyla Gülşen, Bodrumlulara eğlence dolu bir akşam yaşattı. Fatih Erkoç da sahneye çıkarak 'Ellerim Bomboş' şarkısını Rammos Hotel misafirleri için söyledi.

