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Gülşen'i "Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Seren Serengil'in derin dekoltesi sosyal medyada tartışma yarattı

12.02.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polemikleriyle sık sık gündem olan Seren Serengil, Gülşen'in son sahne tarzını geçtiğimiz günlerde hedef alarak, "Striptiz kıyafeti gibi..." yorumunda bulunmuştu. Dün akşam sahne alan Seren Serengil'in derin dekolteli elbisesi, sosyal medyada gündem olurken, pek çok kullanıcı Serengil'e, Gülşen'e yaptığı yorumu hatırlattı.

Gülşen, sahnede giydiği elbiseli ve şovuyla uzun süredir magazin gündeminin en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde sahnede transparan tercih eden ve kalça dansıyla da dikkat çeken Gülşen'e, Söylemezsem Olmaz ile ekrana gelen Seren Serengil'den eleştiri dolu yorum gelmişti.

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Seren Serengil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzzet Yıldızhan'ın "Sahnede de külot giymeyin ama ya" sözlerine gönderme yaparak Gülşen'i eleştirererek, "Bugüne kadar değil ama son kıyafet külot sütyen, olay amacını aştı bence. Striptiz kıyafeti gibi bu kadarı da yemekli masaların olduğu ortam için çok fazla ve avam artık. İlla şeyini çıkaracaksınız." demişti.

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Dün gece bir gece kulübüne sahne alan Seren Serengil, en az Gülşen kadar iddialı sahne kostümüyle dikkat çekti. Derin yırtmacıyla sık sık frikik veren Serengil, söylediği sözlerle çeliştiği için sosyal medyada tartışmaların merkezi oldu.
Pek çok kullanıcı Serengil'in Gülşen'i kıskandığını dile getirdi.

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Seren Serengil
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