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Gülşen'in en kötü anları! 'Ablanız ölmüş'

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 10.04.2019 11:46 | Son Güncelleme

Şarkıcı Gülşen ablasının ölüm haberini teyit ettirmek adına kendisini arayan gazetecilere sitem etti. Gülşen yaptığı paylaşımla haberi de yalanladı.

Gülşen'in en kötü anları! 'Ablanız ölmüş'

Şarkıcı Gülşen, kendisini çok üzen ve bir o kadar da şaşırtan bir olayla ilgili paylaşımda bulundu.

Haklarında zaman zaman ortaya atılan sahte ihbarların kurbanı olduğu anlaşılan şarkıcı Gülşen, kendisini arayan ve ablasının öldüğü yönündeki haberlerin doğru olup olmadığını soran gazetecilere sitemde bulundu.

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Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda ablasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Gülşen bu karenin üzerine “Yanlış bir duyum alıp ablası ölmüş diye arayan gazeteci arkadaşlar benim kalpten ölümüme sebep olacaktı. O kadar kötüyüm ki hala… Çok şükür yine de” yazdı.

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Gülşen Gülşen ablası

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