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  4. Gülşen'in sahne kıyafetlerini eleştiren Işın Karaca'ya Yeliz sert çıktı! "Sabah sabah kan beynime çıktı"

Gülşen'in sahne kıyafetlerini eleştiren Işın Karaca'ya Yeliz sert çıktı! "Sabah sabah kan beynime çıktı"

28.04.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşen’in sahne kıyafetlerini her fırsatta eleştirmesiyle gündeme gelen Işın Karaca son olarak "Kadın eti bu kadar ucuz mu ya?" deyince şarkıcı Yeliz çıldırdı. Ünlü şarkıcı Yeliz açıklamasında "Eminim vücudu su gibi olsaydı, en başta kendi giyerdi" dedi.

Gülşen'in sahne kıyafetlerini eleştiren Işın Karaca'ya Yeliz sert çıktı! "Sabah sabah kan beynime çıktı"

Işın Karaca Gülşen'in sahne kıyafetleriyle ilgili konuşmaya devam ediyor. Işın Karaca, son olarak Arnavutköy'de görüntülendi. Işın Karaca, ünlü isimlerin sahne kıyafetleriyle ilgili "Çocuklarımız var. Böyle kıyafetler mide bulandırıyor. Ben Sezen Aksu ve Ajda Pekkan'ın öğrencisiyim. Onlardan böyle şeyler görmedik. Örf ve adetlerimizin bilincinde olmamız lazım. O nedenle sahne kıyafetlerinde ayarı iyi tutturmak gerekiyor. Kadın eti bu kadar ucuz mu ya? Bence değil! Ülkemizde kendi torununa cinsel istismarda bulunan insanları görüyoruz. Bu konularda elimiz ve kolumuz bağlı maalesef" dedi.

Şarkıcı Yeliz bu açıklamayla çileden çıktı. "Kan beynime çıktı" diyen ünlü şarkıcı paylaşımında şunları yazdı:

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"Her zamanki söz; kadının en büyük düşmanı kadın... Eminim vücudu su gibi olsaydı, en başta kendi giyerdi. Bu ne saygısızca, hadsizce bir söylem. 'Kadın eti bu kadar ucuz değil' yazıklar olsun. Sana ne milletin ne giydiğinden. Bu nasıl haddini aşan bir söz. Sabah sabah kan beynime çıktı. Et kasapta olur Işın Hanım."


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Anahtar Kelimeler:
Işın Karaca
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