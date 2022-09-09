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  4. Gülşen'in tahliye olur olmaz Bodrum'a uçtuğu iddiasına avukatı yanıt verdi!

Gülşen'in tahliye olur olmaz Bodrum'a uçtuğu iddiasına avukatı yanıt verdi!

09.09.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmam hatiplilere yönelik sözlerinden dolayı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliye edilen Gülşen hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Gülşen'in ev hapsini geçirmek için Bodrum'a uçtuğu iddialarına avukatı yanıt verdi.

Gülşen'in tahliye olur olmaz Bodrum'a uçtuğu iddiasına avukatı yanıt verdi!

Sahnede orkestrasından biriyle dalga geçerken söylediği sözler sebebiyle TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan ve 4 gün tutuklu kalan Gülşen ev hapsi aldı. Gülşen

"Konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen'in mahkemenin 'ev hapsi' kararını verdiği gün ikametgahını İstanbul'dan Bodrum'a aldırdığı ileri sürüldü.

21 Ekim'deki duruşmaya kadar Gülşen'in, 'ev hapsi'ni Bodrum'daki evinde geçireceği iddia edildi.

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Gülşen'in avukatı Emek Emre müvekkilinin 'ev hapsi'nin İstanbul'daki evi yerine Bodrum'daki evinde geçirdiği yönündeki iddialara yaptığı yazılı açıklamayla cevap verdi. Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçek olmadığı belirtildi.

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Gülşen söyledi
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