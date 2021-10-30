Gülşen konserinde Galatasaray'a küfür! Ünlü popçu ne yapacağını bilemedi

Cesur sahne kostümleriyle adından söz ettiren Gülşen, konserinde zor anlar yaşadı. 'Şinanay' şarkısını söylediği sırada dinleyicilerin, Galatasaray'a küfretmeye başlamasıyla Gülşen adeta şoke oldu.

Ünlü popçu, durum karşısında gözlerini kapatarak sahneden uzaklaştı. O anlar Galarasaray taraftarının tepkisine neden oldu. Gülşen ise konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında geçtiğimiz hafta oynanan derbinin Siyah beyazlı ekibin sahadan 2-1 galip ayrılmasının ardından stadyumda Şinanay şarkısı çalmıştı. Beşiktaş taraftar grubu Çarşı da, karekodlu bir gönderme yaparak aynı şarkıya bağlantı vermişti.

