MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülşen konserinde Galatasaray'a küfür! Ünlü popçu ne yapacağını bilemedi

Gülşen konserinde Galatasaray'a küfür! Ünlü popçu ne yapacağını bilemedi

30.10.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü popçu Gülşen'in konserinde olay yaratacak anlar yaşandı. 'Şinanay' şarkısında eşlik etmeleri için mikrofon uzatılan seyirciler, Galatasaray'a küfretmeye başlayınca, Gülşen ne yapacağını bilemedi.

Cesur sahne kostümleriyle adından söz ettiren Gülşen, konserinde zor anlar yaşadı. 'Şinanay' şarkısını söylediği sırada dinleyicilerin, Galatasaray'a küfretmeye başlamasıyla Gülşen adeta şoke oldu.

Ünlü popçu, durum karşısında gözlerini kapatarak sahneden uzaklaştı. O anlar Galarasaray taraftarının tepkisine neden oldu. Gülşen ise konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında geçtiğimiz hafta oynanan derbinin Siyah beyazlı ekibin sahadan 2-1 galip ayrılmasının ardından stadyumda Şinanay şarkısı çalmıştı. Beşiktaş taraftar grubu Çarşı da, karekodlu bir gönderme yaparak aynı şarkıya bağlantı vermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
PARTNERÜnlü isimlerden 29 Ekim mesajlarıÜnlü isimlerden 29 Ekim mesajları
Şaşkına çeviren olay! "Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı"Şaşkına çeviren olay! "Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı"
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Laura Amherst yine çırılçıplak sokağa çıktı

Laura Amherst yine çırılçıplak sokağa çıktı

Korkunç olay! 11 yaşındaki çocuk vahşice öldürüldü

Korkunç olay! 11 yaşındaki çocuk vahşice öldürüldü

20 metre çapında, 12 metre derinliğinde! "Mahallede korku var"

20 metre çapında, 12 metre derinliğinde! "Mahallede korku var"

Erdoğan imzaladı! İki bakanlıkta kritik atamalar

Erdoğan imzaladı! İki bakanlıkta kritik atamalar

Dehşet: Tartıştığı eşini öldürdü, 3 akraba yaralı! Paylaşımı ortaya çıktı

Dehşet: Tartıştığı eşini öldürdü, 3 akraba yaralı! Paylaşımı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Şöhreti geride bırakıp Amerika'ya gitmişti! Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Şöhreti geride bırakıp Amerika'ya gitmişti! Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Boşama iddiası gündeme bomba gibi düştü

Boşama iddiası gündeme bomba gibi düştü

Olay yaratan açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok

Olay yaratan açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.