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Gülşen, Seda Sayan'ı örnek aldı! Eşi dahil herkesi sildi

07.10.2023 12:38 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya ekibini değiştiren Gülşen, son hamlesiyle yine herkesi şaşırttı. Ünlü şarkıcı, eşi Ozan Çolakoğlu dahil herkesi takipten çıkardı.

Geçtiğimiz haftalarda Seda Sayan'ın başlattığı sosyal medya akımına Gülşen de dahil oldu. Sosyal medya hesabından eşi ve oğlu dışında herkesi silen Sayan, sosyal medya ekibinin yaptığını söylemişti.

TEK KALEMDE SİLDİ

Giydiği kıyafetler ve sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Gülşen de aynı sosyal medya ekibiyle çalışmaya başladı. Ünlü şarkıcı, eşi dahil herkesi tek kalemde sildi.

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TARZI GÜNDEM OLDU

Öte yandan Gülşen'in son sahnesinde giydiği pantolon, sosyal medyada gündem oldu. Kalçasındaki çilek dövmesiyle de adından söz ettiren ünlü isim, takipçilerini ikiye böldü.

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Bazıları Gülşen'in tarzını çok cesur bulurken bazıları da pantolonun modeline anlam veremediğini söyledi.

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Seda Sayan Gülşen sosyal medya

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