Gülşen, Seda Sayan'ı örnek aldı! Eşi dahil herkesi sildi

Geçtiğimiz haftalarda Seda Sayan'ın başlattığı sosyal medya akımına Gülşen de dahil oldu. Sosyal medya hesabından eşi ve oğlu dışında herkesi silen Sayan, sosyal medya ekibinin yaptığını söylemişti.

TEK KALEMDE SİLDİ

Giydiği kıyafetler ve sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Gülşen de aynı sosyal medya ekibiyle çalışmaya başladı. Ünlü şarkıcı, eşi dahil herkesi tek kalemde sildi.

TARZI GÜNDEM OLDU

Öte yandan Gülşen'in son sahnesinde giydiği pantolon, sosyal medyada gündem oldu. Kalçasındaki çilek dövmesiyle de adından söz ettiren ünlü isim, takipçilerini ikiye böldü.

Bazıları Gülşen'in tarzını çok cesur bulurken bazıları da pantolonun modeline anlam veremediğini söyledi.

