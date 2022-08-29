Şarkıcı Gülşen konser sırasında İmam Hatip Liseliler için sarf ettiği sözler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı. Ünlü şarkıcıya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Son dakika haberlerinin ardından birçok vatandaş internette "Gülşen serbest kaldı mı?", "İmam Hatip Liseliler ile ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen tahliye mi edildi?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

GÜLŞEN SERBEST Mİ KALDI?

Gülşen, imam hatipliler hakkında yaptığı açıklamanın ardından tutuklanmıştı. Ünlü şarkıcının avukatları tutukluluğun kaldırılması için itiraz etmişti.

Yapılan tutukluluğa itirazı değerlendiren mahkeme itirazı yerinde bulup Gülşen’in tahliyesine karar verdi.

Gülşen 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü tahliye edildi.

ŞARKICI GÜLŞEN TAHLİYE Mİ EDİLDİ?

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan Gülşen 4. gününde tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı. Bunun üzerine şarkıcı, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Gülşen 30 Nisan 2022 tarihinde Ataşehir’de gerçekleşen konuya ilişkin verdiği ifadede şunları söyledi:

“Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur”

Konuşmanın konserin hatırlamadığı bir anında olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Muhtemelen şarkı arasında Miraç ile aramızda geçen konuşmadır. Ben orkestrama hitaben, ‘Beni seyircilerimin arasında omuzlarınızda taşıyın’ demem üzerine bana orkestra arasından, ‘Seni imam taşısın’ şeklinde cevap verince bahse konu konuşma aramızda geçmiştir. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyada hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven, fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım. Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından ne amaçla servis edildi bilmiyorum. Ancak provakatif amaçlı olarak servis edildiğini düşünüyorum. Aramızdaki esprilerin bu haliyle kamuoyuna yansıması sonucu yanlış anlaşıldığını düşünüyorum”

İmam hatiplileri kötülemek için bu konuşmayı yapmadığını söyleyen Gülşen, “Ülkenin tüm değerlerine ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur. Kesinlikle atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca yaşanan olayın zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir. Ben memleketimin bütünlüğünü din, dili ırk hiçbir şekilde kategorize etmeden ülkemin bütünlüğünü ve refahını görmek için mücadele ediyorum. En yakın arkadaşıma yaptığım esprinin insanları kışkırtıcı bir şekilde yorumlanmasını kabul etmiyorum. Ben yıllardır tanınan bir insanım. Şu ana kadar meslek hayatımda herhangi bir grubu veya insanı ayırt ya da kategorize etmedim. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür” dedi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından ifadesi alınan ünlü şarkıcı, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Çolakoğlu'nun Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Hakimliği'nce tutuklanmasına karar verildi.



