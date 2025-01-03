MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülşen yine bildiğimiz gibi! Cesur elbisesi sosyal medyayı salladı! Bakan bir daha baktı

Gülşen yine bildiğimiz gibi! Cesur elbisesi sosyal medyayı salladı! Bakan bir daha baktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.01.2025 09:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialı dansları, cesur kostümleri ve açıklamalarıyla magazin manşetlerinden hiç düşmeyen ünlü şarkıcı Gülşen yılbaşı gecesinden kareleri ile yine sosyal medyayı salladı. Altın sarısı, gümüş püsküllü elbisesiyle dikkat çeken Gülşen'in cesur tarzına yine yorum yağdı.

Gülşen yine bildiğimiz gibi! Cesur elbisesi sosyal medyayı salladı! Bakan bir daha baktı

Dillere pelesenk olan şarkıları, sahne şovları ve cesur kostümleri ile adından sık sık söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Gülşen yine şaşırtmadı.

Yılbaşını sahnede karşılayan Gülşen yeni yıl sahnesinden karelerini sosyal medya hesabından peş peşe yayınladı.

GÜLŞEN 2

Altın sarısı, gümüş püsküllü elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü isim bu haliyle yine yorum yağmuruna tutuldu.

gülşen 3

Gülşen birbirinden iddialı karelerine; 'Karanlığa güneş ol 2025' notunu düştü.

GÜLŞEN 4

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'Giyinmeyi unutmuş', 'Kıyafet bulamayıp önüne arkasına yaprak koyan Afrika yerlileri gibi' şeklinde eleştirilerin yanı sıra 'Tam bir ikon', 'Her hali çok güzel' gibi yorumlar da yapıldı.

gülşen 5

Anahtar Kelimeler:
Gülşen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü'nün görüntüleri infial yarattı! Skandalın ardından harekete geçildi... Gözaltına alındı

Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü'nün görüntüleri infial yarattı! Skandalın ardından harekete geçildi... Gözaltına alındı

Kızları yüzünden araları bozulmuştu! Necla Nazır'dan ilk mesaj

Kızları yüzünden araları bozulmuştu! Necla Nazır'dan ilk mesaj

DEM Parti'nin 3 talebi!

DEM Parti'nin 3 talebi!

ENAG Aralık ayı enflasyonunu açıkladı

ENAG Aralık ayı enflasyonunu açıkladı

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu! Doktorundan açıklama geldi

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu! Doktorundan açıklama geldi

Narin Güran cinayetinde büyük sır! Mahkemede yaşanan o anları anlattı

Narin Güran cinayetinde büyük sır! Mahkemede yaşanan o anları anlattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.