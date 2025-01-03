Gülşen yine bildiğimiz gibi! Cesur elbisesi sosyal medyayı salladı! Bakan bir daha baktı

Dillere pelesenk olan şarkıları, sahne şovları ve cesur kostümleri ile adından sık sık söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Gülşen yine şaşırtmadı.

Yılbaşını sahnede karşılayan Gülşen yeni yıl sahnesinden karelerini sosyal medya hesabından peş peşe yayınladı.

Altın sarısı, gümüş püsküllü elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü isim bu haliyle yine yorum yağmuruna tutuldu.

Gülşen birbirinden iddialı karelerine; 'Karanlığa güneş ol 2025' notunu düştü.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'Giyinmeyi unutmuş', 'Kıyafet bulamayıp önüne arkasına yaprak koyan Afrika yerlileri gibi' şeklinde eleştirilerin yanı sıra 'Tam bir ikon', 'Her hali çok güzel' gibi yorumlar da yapıldı.