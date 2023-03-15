Gülseren Budayıcıoğlu'ndan sürpriz proje! Yalı Çapkını, Camdaki Kız derken şimdi de...

Ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, Ömer, Yalı Çapkını ve Camdaki Kız gibi birçok hikayeyi televizyonda seyircisi ile buluşturdu.

Reyting rekortmeni dizilere ilham kaynağı olan Budayıcıoğlu'nun yeni projesi belli oldu.

Yazdığı kitapların yanı sıra geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci moderatörlüğünde depremin psikolojik etkilerini giderebilmek amacıyla bir program yapan Budayıcıoğlu, bu programda psikolog ve psikiyatrist konuklarını ağırladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü psikiyatr şimdi de BBO Yapım imzalı “Seni Dinliyorum" isimli programda vatandaşlardan gelen ses kayıtlarını dinleyecek.

Bir saat boyunca vatandaşların yaşadığı psikolojik sorunları analiz edip onlara yol gösterecek olan Budayıcıoğlu'nun bu programı, bir sosyal sorumluluk amacı taşıyor.

