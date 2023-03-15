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Gülseren Budayıcıoğlu'ndan sürpriz proje! Yalı Çapkını, Camdaki Kız derken şimdi de...

15.03.2023 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan reyting rekortmeni dizilere ilham kaynağı olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun yeni projesi belli oldu. Ünlü psikiyatr şimdi de Star TV için yeni bir programa başlıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan sürpriz proje! Yalı Çapkını, Camdaki Kız derken şimdi de...

Ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, Ömer, Yalı Çapkını ve Camdaki Kız gibi birçok hikayeyi televizyonda seyircisi ile buluşturdu.

Reyting rekortmeni dizilere ilham kaynağı olan Budayıcıoğlu'nun yeni projesi belli oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu 3

Yazdığı kitapların yanı sıra geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci moderatörlüğünde depremin psikolojik etkilerini giderebilmek amacıyla bir program yapan Budayıcıoğlu, bu programda psikolog ve psikiyatrist konuklarını ağırladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü psikiyatr şimdi de BBO Yapım imzalı “Seni Dinliyorum" isimli programda vatandaşlardan gelen ses kayıtlarını dinleyecek.

Gülseren Budayıcıoğlu 2

Bir saat boyunca vatandaşların yaşadığı psikolojik sorunları analiz edip onlara yol gösterecek olan Budayıcıoğlu'nun bu programı, bir sosyal sorumluluk amacı taşıyor.

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