Gültak, kırsal mahallelerdeki vatandaşlarla bir araya geldi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçenin kırsal yerleşim bölgeleri olan ve özellikle tarımsal üretimle öne çıkan İhsaniye, Sarıibrahimli, Evci, Nacarlı ve Bağlarbaşı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Akdeniz İlçe Başkanı Emin Genç ve Akdeniz Belediye Başkan yardımcılarının da eşlik ettiği ziyaretlerinde Başkan Gültak, yapılması gereken hizmetleri yerinde tespit etti, asfalt yama, kaldırım, okul, cami ve spor sahalarının tadilatı gibi konularda ilgili birimlere talimat verdi.

“Melemez’in yurt çapında tanınması için çalışacağız”

İhsaniye (Melemez) Mahallesi’ni ziyaretinde konuşan Başkan Gültak, tarihi değere sahip Girit köyü olan İhsaniye Mahallesi’ni, yurt çapında tanıtmak ve hak ettiği değere ulaştırmak için üzerlerine düşeni yapacaklarını vurguladı. Belediye olarak Melemez’e 4 adet ’ekşi maya girit ekmeği fırını’ yaptıklarını, yakında bir tane de daha yapacaklarını kaydeden Gültak, “Mahalleli kadınlar, bu tandırlarda geleneksel ekşi mayalı ekmeklerini üretiyor, böylece kültürel bir mirası da sürdürüyorlar. Ayrıca kurduğumuz kadın kooperatifinde de kendilerine yer verdik. Kadınlar, kooperatif üzerinden veya bireysel olarak ürettikleri ekmekleri satabilecek. İhsaniye’yi, Melemez’i, diğer adıyla da Girit köyümüzü, tüm ülkemize tanıtmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Muhtarlara fatura desteği bu ay başlıyor”

Bir kamu hizmeti veren, vatandaşlarla devlet kurumları arasında iletişim kuran muhtarları çok önemsediğinin de altını çizen Gültak, ekim ayından itibaren Akdeniz ilçesine bağlı 65 mahalle muhtarlık binasının elektrik, su, telefon ve internet faturalarının 400 liraya kadar olan kısmını belediye olarak karşılayacaklarını ifade etti.

“Vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinliyoruz”

Mahallelerde bulunan okul, cami ve spor sahalarının yanı sıra, yardıma muhtaç vatandaşları da evlerinde ziyaret eden Başkan Gültak, bizzat gördüğü eksiklikleri not ettirip, giderilmesi için müdürlükleri arayıp talimat verdi. Gültak, “Halkımızla bir araya geldiğimiz ziyarette, muhtarımızın ve vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Bu ziyaretlerimiz çok verimli geçiyor. Mahallelerimizin ve vatandaşlarımızın ihtiyacını duyduğu hizmet ve çalışmaları sunacağız. Özellikle asfalt, yol veya kaldırım gibi eksiklikleri olan bölgelerimizde en yakın zamanda gereken çalışmaları başlatacağız” diye konuştu.

Vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtıldı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın İhsaniye, Sarıibrahimli, Evci, Nacarlı ve Bağlarbaşı ziyaretleri sırasında zabıta ekipleri de korona virüs salgınına karşı mahalle sakinlerine maske ve dezenfektan dağıttı.

