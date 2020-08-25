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Gültepespor yeni sezon için kolları sıvadı

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.08.2020 14:54 | Son Güncelleme

Bu sezon Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele edecek olan Gültepespor, hem yönetim bazında hemde kadro bazında yaptığı yenilikler ile yeni sezona iddialı hazırlanıyor.İlk olarak yönetimde değişikliğe giden Gültepespor Futbol Şube Sorumlusu olarak Alperen Kılıçaslan’ı getirirken Sosyalmedya ve Basın Sözcüsü olarak Emir Ali Külahçıoğlu, yardımcılığına da Ahmet yanar’ı getirdi.

Gültepespor yeni sezon için kolları sıvadı

Bu sezon Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele edecek olan Gültepespor, hem yönetim bazında hemde kadro bazında yaptığı yenilikler ile yeni sezona iddialı hazırlanıyor.
İlk olarak yönetimde değişikliğe giden Gültepespor Futbol Şube Sorumlusu olarak Alperen Kılıçaslan’ı getirirken Sosyalmedya ve Basın Sözcüsü olarak Emir Ali Külahçıoğlu, yardımcılığına da Ahmet yanar’ı getirdi. Altyapı Koordinatörü olarak Mustafa Külahçıoğlu ve Celal Bulut göreve getirildi. Teknik Direktör ve tüm branşlar sorumluğuna ise Anmet Duman devam edecek. Kulüp Başkanı Salih Külahçıoğlu ekip ve yönetim olarak güçlü bir ekip olma yolunda emin adamlarla ilerlediklerini söyledi.
Transferde hızlı davrandı
Gültepespor, yönetim yapılanmasını tamamladıktan sonra transfere hız verdi. Güçlü ekip ilk olarak iç transferde İbrahim Okuducu, Ünal Narinç, Alihan Soyak, Hüseyin Saltık, Turgut Kıvrak, Şahin Boz, Yunus Emre Altinalan, İsrafil Vural, Mustafa Aydın, Ömer Bozkuş, Kubilay Babacan ve Metin Sarı ile anlaştı. Dış transferde ise Emre Şahin, Ferhat Büyükperdah, Yusuf Kaya, Okan Yıkılmaz, Ayhan Aslan ve Yunus Efe ile anlaşma sağlandı. Gültepespor Antrenörü Ahmet Duman, dış transferde birkaç isim ile daha görüştüklerini söyledi. Duman, ’’Tranfseri tamamladığımızda zevkli bir futbol izleten bir takım olmak istiyoruz’’ dedi.

Gültepespor yeni sezon için kolları sıvadı

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