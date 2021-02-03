YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Gülüç 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi açılıyor

Gülüç 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi açılıyor

03.02.2021 19:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesinde 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi hizmete açılıyor.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesinde 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi hizmete açılıyor.
Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Cuma günü hizmete açılacak olan Gülüç 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek bilgiler aldı. Yapılan hizmetlere değinen Başkan Demirtaş, yatırımların devam ettiğini söyledi. Demirtaş açıklamasında, “Meclis üyelerimiz ile birlikte Gülüç 1 No’lu Aile Sağlığı Merkez’imizi inceledik. Gülüç Belediyesi olarak her alanda yatırım yapıyoruz ve insanımıza hizmet etme noktasında sürekli gayret içerisindeyiz. Belediye olarak sadece alt yapı, yol ve temizlik hizmeti yapmıyoruz bununla birlikte pek çok üst yapı hizmetini de yerine getiriyoruz. Bu yatırımlar içerisinde eğitim, sağlık, sosyal, kültürel yatırımları bunların hepsini belediye olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için gayret ediyoruz. Bu kapsamda sağlık alanında önemli bir yatırım olan Gülüç 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’mizin de Cuma günü halkımıza hizmet vermeye başlayacaktır. Belediye hizmetleri noktasında çıtayı düşürmeden devam ettirmeye çalışıyoruz. Devam eden yatırımlarımız var bunları da inşallah bittiği zaman önümüzdeki sezona da yetiştirecek şekilde açılışını yapacağız. Burada yapılan yatırımın beldemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Görev yapacak olan Aile Hekimi Dr. Taha Yasin Acar, Hemşire Elçin Çağan Hergül ve sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü çiftten evlilik sürprizi! Ünlü çiftten evlilik sürprizi!
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
1/

Zonguldak Namaz Vakitleri 3 Şubat Çarşamba

İmsak
06:28
Sabah
07:56
Öğle
13:12
İkindi
15:52
Akşam
18:18
Yatsı
19:40

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Çarşamba

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Ufuk Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Çavuşoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Diğer Haberler

Başkan ve gazetecilerden birliktelik mesajı

Başkan ve gazetecilerden birliktelik mesajı

Alaplı’da spor salonları sahipleri gün sayıyor

Alaplı’da spor salonları sahipleri gün sayıyor

Fenalaşan işçi için ekipler seferber oldu

Fenalaşan işçi için ekipler seferber oldu

Türk-Japon dostluğunu çizgi romanla anlattılar

Türk-Japon dostluğunu çizgi romanla anlattılar

Zonguldak'ta sokak hayvanları için "Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" kurulacak

Zonguldak'ta sokak hayvanları için "Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" kurulacak

GMİS’ten Ankara’da ziyaretler

GMİS’ten Ankara’da ziyaretler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.