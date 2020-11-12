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Gülüç’te 24 derslikli okulun yapımına başlandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 12.11.2020 17:55 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesine bağlı Gülüç Belediyesi yapımı planlanan 24 derslikli okul projesi için ilk adımı atarak, temel açma çalışmalarına başladı.Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları ile birlikte arazisi hayırsever tarafından bağışlanan 24 derslikli okul projesinin temel açma çalışmasını yerinde inceledi.Başkan Demirtaş, yapılan çalışma ve yatırımlarla beldenin çehresinin değişmeye başladığını söyledi.

Zonguldak’ın Ereğli İlçesine bağlı Gülüç Belediyesi yapımı planlanan 24 derslikli okul projesi için ilk adımı atarak, temel açma çalışmalarına başladı.
Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları ile birlikte arazisi hayırsever tarafından bağışlanan 24 derslikli okul projesinin temel açma çalışmasını yerinde inceledi.
Başkan Demirtaş, yapılan çalışma ve yatırımlarla beldenin çehresinin değişmeye başladığını söyledi. Demirtaş konuşmasında, “Bugün 24 derslikli ilkokulumuzun çalışmalarına başladık. Burada emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Saadet Oruç’a, değerli valimiz ve kaymakamımıza, önceki dönem ilçe başkanımız Fatih Çakır’a, şu anki ilçe başkanımız Saffet Bozkurt’a takiplerinden dolayı, özel idaremize teşekkür ediyoruz. Bu Gülüç için güzel bir yatırım oldu. Ereğli’de tek ikili öğretim Gülüç’te vardı. Burada da 24 derslikli, 12 milyon maliyetli bir okulu Gülüç’e kazandırdığımız için mutluyuz, gururluyuz. Eğitim öğretimde de okullarımızın eski olmasından dolayı sıkıntılar yaşıyorduk. Burada dışarıda yatırımcı bir abimizin çocukları, babalarının ismini verip bu arsayı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışladılar. Okulumuzun adı Hacı Emin Ayhan olacak. Burada değerli çocuklarına, işlerinde bol kazançlar diliyorum. Onların emeği çok büyük. İlkokul ve ortaokul aynı bahçedeydi. Büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Ortaokul çocuklarımızı buraya aldıktan sonra, ilkokulumuzun yenilenmesi talebinde bulunduk. Değerli valimiz, sayın kaymakamımız, gerek telefonla, gerek Gülüç’e gelip çalışmaları takip ediyor. Yapılması gereken ne varsa, hep birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Biz göreve geldiğimizde söz vermiştik vatandaşlarımıza okullarımızı yenileyeceğiz diye. Bu da başta Cumhurbaşkanımız önderliğinde böyle bir okul kazandırdık. Önümüzdeki günlerde de ilkokulumuzun yenilenmesi talebinde bulunacağız. Burası bittikten sonra ortaokul burada, ilkokul öbür bahçede olacak. Gülüç’te yaşayan çocuklarımızın güzel bir eğitim görmesini amaçlıyoruz. Göreve geldiğimde şunu söylemiştim. Gülüç’te yaşayan çocuklarımız arkadaşlarını Gülüç’e davet edemiyordu. Çünkü Gülüç’te sosyal alan, sosyal yaşam yoktu. Ne kafeterya, ne sahili, ne düzgün okulu yoktu çocuklarımızın. İleriki günlerde, sahilimiz bitme aşamasına geldi, yukarıdaki millet bahçesine başlayacağız. Terminal projemiz başlıyor, okullarımız yenileniyor. Gece gündüz, dur durak bilmeden Gülüç’e hizmet ediyoruz. Çünkü biz vatandaşımıza söz verdik. Ne söz verdikse, belde başkanımız, meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla birlikte yapıyoruz. Bizim seçim sloganımız, ‘biz birlikte bir aileyiz’ idi. Projelerimizi birlikte yapacağız, birlikte başaracağız demiştik” dedi.
270 günde tamamlanması planlanıyor
İnşaatın yapım süresinin 270 gün olarak belirlendiğini söyleyen Başkan Demirtaş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “ Aşağı yukarı 9 aya tekabül ediyor. Alan arkadaşlar deneyimli. Erdemir İlkokulu, Alaplı’daki ilkokulu yapan arkadaşlar. Deneyimli bir firma. İşi hızlı şekilde sürdüreceklerine inanıyoruz. Biz de belediye olarak gerek ekipman, gerekirse araç olarak yardımcı oluruz kendilerine. Amaç bir an önce Gülüç’ümüzün bu okula kavuşması.”

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