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Gülüç’te kardan kapanan yollar açılıyor

19.01.2021 16:22 | Son Güncelleme:
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Gülüç’te kardan kapanan yollar açılıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi, yoğun kar yağışı sonrası kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası yollar kapandı, vatandaşlar iş yerlerine gitmekte güçlük yaşadı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi, yoğun kar yağışı sonrası kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası yollar kapandı, vatandaşlar iş yerlerine gitmekte güçlük yaşadı. Bölge genelinde yaşanan elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından şikayet konusu oldu. Hafta sonundan itibaren teyakkuzda olan Gülüç Belediyesi ekipleri, ulaşımda yaşanan sorunları çözmek için mahalle ve sokaklarda gece gündüz greyderler ile çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, “Kar bizim için zahmet değil, rahmettir. 7/24 esasına göre teyakkuz halinde olan ekiplerimiz ile karla mücadele çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için mahalle ve sokaklarda yolları açıyoruz. Amacımız ana arterleri hep açık tutarak ulaşımın aksamamasıdır.” ifadelerini kullandı.

Gülüç’te kardan kapanan yollar açılıyor

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