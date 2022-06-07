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Gümbür gümbür geliyoruz! Türkiye A Milli Takımımız, Litvanya'yı gole boğdu

07.06.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0'la geçen A Milli Takımımız, deplasmanda Litvanya ile tarihinde ilk kez karşı karşıya geldi. Stefan Kuntz yönetimindeki Ay Yıldızlılar, gruptaki ilk maçında Lüksemburg’a 2-0 mağlup olan Litvanya karşısında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyordu. Doğukan Sinik'in yıldızlaştığı maçı Türkiye 6-0 kazanarak yoluna 2'de 2'yle devam etti.

Gümbür gümbür geliyoruz! Türkiye A Milli Takımımız, Litvanya'yı gole boğdu
Doğukan Sinik

Doğukan Sinik

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Antalyaspor
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Faroe Adaları'nı 4-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup eden Ay-Yıldızlılar, Uluslar Ligi'ndeki ikinci sınavında deplasmanda Litvanya ile karşı karşıya geldi. Rakibimiz FIFA Sıralaması'nda 138. sırada yer alıyor ve futbolda önemli bir başarısı bulunmuyordu. Litvanya, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nu 3 puanla sonuncu bitirirken, 2020-21 Uluslar Ligi C Ligi Grup 4'te ise 4 puanlı sonuncu Kazakistan'ın 4 puan önünde grubu üçüncü sırada tamamlamıştı. Antalyaspor'un genç yıldızı Doğukan Sinik'in 2 gol atarak yıldızlaştığı maçı millilerimiz 6-0 kazanarak grupta puanını 6'ya yükseltti.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

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Maça adeta golle başladık... 2. dakikada Halil, Doğukan'ı gördü, genç oyuncu sol çaprazdan 3 rakibinin arasına girip çıkınca bir anda kaleci Setkus'la karşı karşıya kaldı ve ayağının dışıyla topu ağlara yolladı. A Milliler 1-0 öne geçti.

YİNE DOĞUKAN SİNİK! SKOR 2-0 OLDU

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Halil Dervişoğlu orta alanda rakipten kaptığı topla ileriye çıktı, aradan Doğukan'a bıraktı, Doğukan yine kaleciyle karşı karşıya kaldı bu kez Setkus'a 'fake' atarak onu geçti ve boş kaleye topu yolladı. Karşılaşmanın 14. dakikasında millilerimiz skoru 2-0'a getirdi.

SERDAR DURSUN PENALTIDAN ATTI

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Maçın 54. dakikasında Yunus'un ceza sahası içinden şutu Sirvys'in eline çarptı, ilk anda oyun devam etti. VAR'a giden maçın hakemi Simovic penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Serdar Dursun sert ve düzgün vurdu farkı 3'e çıkarttı!

SERDAR DURSUN'DAN BİR GOL DAHA

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Mert Müldür'ün sağ kanattan yerden içeri gönderdiği top kaleci Setkus'u geçince Serdar tamamladı. Golcü oyuncu attığı bu golle skoru 4-0'a getirdi ve Milli Takım kariyerinde 6 maçta 6 gol atmış oldu.

FENERBAHÇE'DEN SERDAR DURSUN PAYLAŞIMI

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YUNUS AKGÜN ATTI!

Kerem Aktürkoğlu ceza sahası solundan arka direkte boşta kalan Yunus'u gördü, Yunus gelişine vurdu ve milli takım kariyerindeki ilk golünü attı ve skor 5-0 oldu.

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HALİL ATTI, SKOR 6-0 OLDU

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Halil Dervişoğlu kaleciyi geçip dar açıdan vuruyor ve maçın skorunu belirliyor. Milli takımımız karşılaşmayı 6-0 kazandı.

DOĞAN ALEMDAR İLK MAÇINA LİTVANYA KARŞISINDA ÇIKTI

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Teknik direktör Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet ettiği kaleci Doğan Alemdar'a ilk 11'de şans verdi.

Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen Tiago Çukur, Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ise maç kadrosuna alınmadı.

SERDAR DURSUN VE DOĞUKAN SİNİK İLK KEZ İLK 11'DE

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A Milli Takım'da Serdar Dursun ve Doğukan Sinik, ay-yıldızlı forma ile ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Serdar Dursun daha önce milli forma ile çıktığı 5 maçta da sonradan oyuna girmişti. Serdar bu 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşamıştı.

Doğukan Sinik da ay-yıldızlı forma ile iki maçta sonradan oyuna girmişti.

SERVET YARDIMCI TRİBÜNDE

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A Milli Takımın, Litvanya ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Servet Yardımcı da tribünden izledi.

Yardımcı mücadeleyi, TFF Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Mustafa Çağlar, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Erdem ve Nuri Akın, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile birlikte takip etti.

TÜRK TARAFTARLAR MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

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Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki 5 bin 67 kişilik LFF Stadı'ndaki mücadelede Türk taraftarlar da tribünde yerlerini aldı.

Türkiye'den ve çevre ülkelerden gelen yaklaşık 300 taraftar, tribünde kendilerine ayrılan yerden yaptıkları tezahüratlarla milli futbolculara destek verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Doğukan Sinik Türkiye Milli Futbol Takımı
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