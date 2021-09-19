YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul'da kaçak tütün ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul'da kaçak tütün ele geçirildi

19.09.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul'da kaçak tütün ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon lira değerinde kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da sigara kaçakçılığına karıştığı tespit edilen 9 depo ve 4 iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesi ve İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüpheli adreslerde yapılan aramalarda toplam değeri 1 milyon lira olan; teminine dair herhangi bir belge ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu bandrolü olmayan 4 bin 411 puro, 13 bin 580 sigarillo, 3 bin 481 paket sigara, 380 paket e-sigara tütünü, 1308 paket sigara kağıdı, 277 paket sigara filtresi, 108 elektronik sigara ile 18,6 kilogram tütün ve 55 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tehlike altındaki penguenlere arı sürüsü saldırdı: 63 ölüTehlike altındaki penguenlere arı sürüsü saldırdı: 63 ölü
PARTNERMüge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktıMüge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı
Gaziler ve şehit aileleri kahvaltıda buluştuGaziler ve şehit aileleri kahvaltıda buluştu

Ankara Namaz Vakitleri 21 Eylül Salı

İmsak
05:04
Sabah
06:28
Öğle
12:47
İkindi
16:13
Akşam
18:55
Yatsı
20:14

Ankara Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Salı

Anıl-S Eczanesi
Cankaya
Aydemir Eczanesi
Cankaya
Erdil Eczanesi
Cankaya
Karina İrem Eczanesi
Cankaya
Mehtap Uysal Eczanesi
Cankaya
Muratlı Eczanesi
Cankaya
Selin Aksu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Erbaş'tan teşekkür mesajı:

Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Erbaş'tan teşekkür mesajı:

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.