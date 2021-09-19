Gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul'da kaçak tütün ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon lira değerinde kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da sigara kaçakçılığına karıştığı tespit edilen 9 depo ve 4 iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı.
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesi ve İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüpheli adreslerde yapılan aramalarda toplam değeri 1 milyon lira olan; teminine dair herhangi bir belge ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu bandrolü olmayan 4 bin 411 puro, 13 bin 580 sigarillo, 3 bin 481 paket sigara, 380 paket e-sigara tütünü, 1308 paket sigara kağıdı, 277 paket sigara filtresi, 108 elektronik sigara ile 18,6 kilogram tütün ve 55 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz