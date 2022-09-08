Gümüş metal mi ametal mi? Gümüş periyodik tabloda hangi gruptadır?

Element tablosunda elementlerin sıralanışları atom numaralarına göredir. Periyodik tabloda 3 önemli terim bulunmaktadır. Bunlar grup, periyot ve bloktur. Gümüş elementinin sembolü Ag’dir. Bu kimyasal element, element tablosunun 11. grubundadır.
Oda sıcaklığında katı hâlde bulunan gümüş, esnek bir yapıdadır. Bu yüzden kolayca şekil verilebilir ve tel levha hâlini alabilir. Aynı zamanda beyaz ve parlak bir yapıya sahip değerli bir elementtir. Elektrik ve ısıyı iyi iletir. Işığı da çok iyi bir şekilde yansıtır. Periyodik tabloda ağır metaller grubu içindedir. Sahip olduğu özellikler neticesinde gümüş, metaldir. Çoğu özelliği bakırla benzerdir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum