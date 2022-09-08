Gümüş metal mi ametal mi? Gümüş periyodik tabloda hangi gruptadır?

Element tablosunda elementlerin sıralanışları atom numaralarına göredir. Periyodik tabloda 3 önemli terim bulunmaktadır. Bunlar grup, periyot ve bloktur. Gümüş elementinin sembolü Ag’dir. Bu kimyasal element, element tablosunun 11. grubundadır.

Gümüş ametal mi metal mi?

Oda sıcaklığında katı hâlde bulunan gümüş, esnek bir yapıdadır. Bu yüzden kolayca şekil verilebilir ve tel levha hâlini alabilir. Aynı zamanda beyaz ve parlak bir yapıya sahip değerli bir elementtir. Elektrik ve ısıyı iyi iletir. Işığı da çok iyi bir şekilde yansıtır. Periyodik tabloda ağır metaller grubu içindedir. Sahip olduğu özellikler neticesinde gümüş, metaldir. Çoğu özelliği bakırla benzerdir.

Metallerin özellikleri

Parlak yüzeylere sahiptir ve ışığı da yansıtırlar.

Esnek yapıya sahiptir, işlenebilirler.

Bileşik oluştururken element verirler.

Ametaller ile iyonik bağlı bileşik oluştururlar.

Oda sıcaklığında genelde katı hâlde bulunurlar.

Metaller kendi aralarında bileşik oluşturmazlar.

Düzenli atom dizilişlerine sahiptirler. Düzenli atom dizilişine kristal yapı denir.

Yoğunlukları diğer elementlere göre fazladır.

Alaşım yapar, bileşik oluşturmazlar.

Gümüşün yanı sıra civa, demir, alüminyum, bakır, çinko, magnezyum, nikel, volfram da metallere verilebilecek örneklerdendir.



