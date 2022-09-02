Metal olan elementler nelerdir? Metaller kaç halde bulunur?

Metaller, periyodik tablodaki elementlerin çoğunluğunu oluşturur. Ametal özelliği taşımayan bu metaller, çeşitli özelliklere sahiptir. Metaller genellikle yüksek elektrik ve ısı iletkenliğine sahip, parlak madde olarak bilinirler. Peki, metaller kaç hâlde bulunur?

Metal olan elementler nelerdir?

Metal olan elementler arasında demir, bakır, çinko, alüminyum, cıva, bizmut, altın, platin ve zirkonyum ön plana çıkar. Metal elementler ve semboller listesini şu şekilde verebiliriz:

Demir (Fe)

Alüminyum (Al)

Bakır (Cu)

Çinko (Zn)

Magnezyum (Mg)

Nikel (Ni)

Cıva (Hg)

Altın (Au)

Platin (Pt)

Paladyum (Pd)

Bizmut (Bi)

Metaller kaç hâlde bulunur?

Cıva elementi dışındaki tüm metaller katı hâlde bulunur. Cıva ise oda sıcaklığında sıvı halde bulunan bir element olarak diğer metallerden ayrılır. Oda sıcaklığında katı olarak bulunan metaller çoğunlukla sert bir yapıdadır. Bakır ve altın gibi metaller daha yumuşak bir yapıya sahiptir. Değişen sıcaklık seviyelerinde farklı hâllerde bulunabilirler. Örneğin, sıcak ortamda metaller sıvı hâle geçer ve sıvı hâldeki metallere şekil vermek daha kolaydır.

Metallerin özellikleri nelerdir?

Kırılgan olmadıkları için tel ve levha haline getirilebilirler.

Parlak bir yüzeye sahiptirler ve ışığı yansıtırlar.

Isı ve elektrik iletkenlikleri yüksektir.

Genellikle gri ve kırmızı renk tonlarına sahiptirler.

Düzenli atom dizilişi olarak da isimlendirilen kristal yapıya sahiptirler.

Alaşım yaparlar.

Metaller canlı yapısında bulunur mu?

Metaller canlı yapısında az miktarda da olsa bulunurlar. Bazı metaller canlı yapısında hayati öneme sahiptir. İnsan vücudunda magnezyum, demir, lityum, flor, bakır ve çinko gibi metaller bulunur.

Metallerin kullanım alanları nelerdir?

Metallerin kullanım alanları arasında elektrik kabloları dikkat çeker. Tel ve levha şeklini alabildikleri ve elektriği iletebildikleri için özellikle bakır, altın ve gümüş elektrik kablolarının yapımında kullanılır. Sert yapısı sayesinde çeşitli yapıların inşasında kullanılabilen demir elementinin yanı sıra alüminyum gibi metaller de tencere, kek kalıbı gibi çeşitli mutfak gereçlerinin yapımında kullanılır.



