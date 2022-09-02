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Metal olan elementler nelerdir? Metaller kaç halde bulunur?

01.09.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Latince 'metallum' kelimesinden türeyen metal, ortak özellikleri sayesinde kategorize edilen elementlerdir. Metaller denildiğinde akla ilk gelen elementler genellikle demir, alüminyum ve çinko olur. Metal olan elementler nelerdir?

Metal olan elementler nelerdir? Metaller kaç halde bulunur?

İçindekiler

  • Metal olan elementler nelerdir?
  • Metaller kaç hâlde bulunur?
  • Metallerin özellikleri nelerdir?
  • Metaller canlı yapısında bulunur mu?
  • Metallerin kullanım alanları nelerdir?

Metaller, periyodik tablodaki elementlerin çoğunluğunu oluşturur. Ametal özelliği taşımayan bu metaller, çeşitli özelliklere sahiptir. Metaller genellikle yüksek elektrik ve ısı iletkenliğine sahip, parlak madde olarak bilinirler. Peki, metaller kaç hâlde bulunur?

Metal olan elementler nelerdir?

Metal olan elementler arasında demir, bakır, çinko, alüminyum, cıva, bizmut, altın, platin ve zirkonyum ön plana çıkar. Metal elementler ve semboller listesini şu şekilde verebiliriz:

  • Demir (Fe)
  • Alüminyum (Al)
  • Bakır (Cu)
  • Çinko (Zn)
  • Magnezyum (Mg)
  • Nikel (Ni)
  • Cıva (Hg)
  • Altın (Au)
  • Platin (Pt)
  • Paladyum (Pd)
  • Bizmut (Bi)
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Metaller kaç hâlde bulunur?

Cıva elementi dışındaki tüm metaller katı hâlde bulunur. Cıva ise oda sıcaklığında sıvı halde bulunan bir element olarak diğer metallerden ayrılır. Oda sıcaklığında katı olarak bulunan metaller çoğunlukla sert bir yapıdadır. Bakır ve altın gibi metaller daha yumuşak bir yapıya sahiptir. Değişen sıcaklık seviyelerinde farklı hâllerde bulunabilirler. Örneğin, sıcak ortamda metaller sıvı hâle geçer ve sıvı hâldeki metallere şekil vermek daha kolaydır.

Metallerin özellikleri nelerdir?

  • Kırılgan olmadıkları için tel ve levha haline getirilebilirler.
  • Parlak bir yüzeye sahiptirler ve ışığı yansıtırlar.
  • Isı ve elektrik iletkenlikleri yüksektir.
  • Genellikle gri ve kırmızı renk tonlarına sahiptirler.
  • Düzenli atom dizilişi olarak da isimlendirilen kristal yapıya sahiptirler.
  • Alaşım yaparlar.
Metal nedir, doğada nasıl bulunur ve oluşur? Metallerin özellikleri nelerdir?Metal nedir, doğada nasıl bulunur ve oluşur? Metallerin özellikleri nelerdir?

Metaller canlı yapısında bulunur mu?

Metaller canlı yapısında az miktarda da olsa bulunurlar. Bazı metaller canlı yapısında hayati öneme sahiptir. İnsan vücudunda magnezyum, demir, lityum, flor, bakır ve çinko gibi metaller bulunur.

Metallerin kullanım alanları nelerdir?

Metallerin kullanım alanları arasında elektrik kabloları dikkat çeker. Tel ve levha şeklini alabildikleri ve elektriği iletebildikleri için özellikle bakır, altın ve gümüş elektrik kablolarının yapımında kullanılır. Sert yapısı sayesinde çeşitli yapıların inşasında kullanılabilen demir elementinin yanı sıra alüminyum gibi metaller de tencere, kek kalıbı gibi çeşitli mutfak gereçlerinin yapımında kullanılır.

Metal ametal nasıl ayırt edilir? Bir elementin metal mi ametal mi olduğunu nasıl anlarız?Metal ametal nasıl ayırt edilir? Bir elementin metal mi ametal mi olduğunu nasıl anlarız?


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