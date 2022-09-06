Yarı metal nedir, doğada nasıl bulur ve oluşur? Yarı metallerin özellikleri nelerdir?

Yarı metaller, görünüşleri ve fiziksel yapıları bakımından metallerle benzerlik gösterir. Kimyasal olarak da ametallerle benzerlik gösterdiği görülür. En çok karşımıza çıkan yarı metal elementler içerisinde bor ve arseniği örnek olarak gösterebiliriz. Bunlar dışında yarı metaller, günümüz elektroniğinin vazgeçilmez parçalarından olan diyot ve transistörün ham maddesidir. Yarı metallerin özellikleri nedir?

Yarı metallerin özellikleri nelerdir?

Yarı metaller metalik özellik taşıyan bir elementle tepkime gösterirken ametal; ametal özellik taşıyan bir elementle tepkime gösterirken de metal gibi davranan elementlerdir. Yarı metaller genel olarak mat ya da parlaktır.

Yarı metal, işlenebilme özelliği taşıyan elementlerdir. Tel ve levha şeklini alabilen yapıya sahiptirler.

7 tane yarı metal element vardır. (Bor, silisyum, germanyum, arsenik, antimon, tellür, polonyum, tennessine.)

Yarı metaller anyon ve katyon oluşturabilir.

Yeryüzüne en fazla miktarda bulunan yarı metal silisyum elementidir.

Yeryüzünde en az miktarda bulunan yarı metal ise tellür elementidir.

Yarı metaller ametaller ile birlikte kovalent bağ oluşturur. Bu esnada pozitif yüklü ya da negatif yüklü iyon olabilirler.

Isıyı iletirler metale göre ısı iletkenlikleri azdır.

Sıcaklıkları arttıkça elektrik iletkenliği artar.

Kaynama sıcaklığı ve erime noktaları düşüktür ancak ametallere göre yüksektir.

Ametallere nazaran, oda koşulunda bir atomlu hâlde bulunur.

Yarı metallerin katmanlarında bulunan elektronların son sayıları 3, 4,5 ve 6'dır.

Yükseltgenme sayıları bakımından artı ya da eksi değer taşıyabilirler. Bu sayede hem ametallerle hem de metallerde etkileşim gösterebilirler.

Ametaller ve yarı metaller kimyasal açıdan benzerlik gösterirler. Her iki element de elektron ortaklığı yaparak bu ihtiyaçlarını karşılarlar.

Yarı metaller elektriği iletir mi?

Yarı metallerin iletkenlik durumu karşılaştırıldığı elemente göre değişiklik göstermektedir. Yarı metaller iletkenlikleri açısından metal elementlerle karşılaştırıldığında daha az iletkenken, ametal elementlerle karşılaştırıldığında daha fazla iletkendir.

Yarı metaller doğada nasıl bulunur?

Yarı metaller, oda sıcaklığın katı hâlde bulunan elementlerdir. Katı hâlde bulunan bu maddeler hem parlak hem de mat olarak bulunma özelliğine sahiplerdir. Ancak genel olarak incelendiğinde parlak olarak bulunma hâli, mat olma durumuna göre çok daha yüksektir. Yarı metallerin doğa üzerindeki durumları incelendiğinde kristal bir yapıya sahip oldukları görülür.

Yarı metaller kırılgan mıdır?

Yarı metaller, özellikle ametallerle karşılaştırıldığında, kırılgan özelliğe sahip değillerdir. Bu özellikleri sayesinde üretim kısmında şekil verilerek kolay olarak kullanımı sağlanır. Kırılgan olmama özelliği yarı metallere, işlenebilme ve dövülebilme özelliği katar. Bu özelliği ile birlikte sert ve dayanıklı bir yapıya sahip olması da üretim ve ticaret sektöründe ilgi görmesine neden olmaktadır.

Yarı metallerin sert ve dayanık yapıya sahip olup işlendiği sektörlere örnek verecek olursak: Roket yapımında kullanılması, sağlam inşaat malzemelerinin yapılması, tenis oynamak için kullandığımız raketlerin yapım aşamasında, telefonlarımızın içerisinde bulunan çiplerin üretilmesinde nükleer sanayide kullanılan dayanıklı malzemelerin yapımında vb. kullanılmaktadır.

Yarı metal nasıl oluşur?

Yarı metaller, elementler ile tepkimeye girerek oluşan maddelerdir. Ametalik ve metalik yapı taşıyan elementlerin birleştiği bir kesimde ortaya çıkan elementlerdir. Bunlara bor, silisyum, arsenik vb. yarı metal elementleri örnek verebiliriz.



