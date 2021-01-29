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Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen, şehit kızının doğum gününü makamında kutladı

29.01.2021 18:01 | Son Güncelleme:
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Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen, şehit kızının doğum gününü makamında kutladı

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Diyarbakır'daki terör saldırısında şehit olan komiser yardımcısı Tamer Aktaş'ın kızının doğum gününü, hazırlattığı pastayla makamında kutladı.

Çimen, makamında kabul ettiği şehidin kızı Betül ve annesi Fatma Aktaş ile bir süre sohbet etti.

Sohbet sırasında Betül'ün 9. yaş günü olduğunu öğrenen Çimen, küçük kız için pasta ve hediye hazırlattı.

Makamında şehidin kızı ve eşiyle pasta kesen Çimen, sonrasında Betül Aktaş'a çeşitli hediyeler verdi.

Çimen, şehit Aktaş'ı rahmetle anarak emanetlerine sahip çıkmanın boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

Betül ile yakından ilgilendiklerini dile getiren Çimen, "Bugün kızımızın 9. yaş günü. Babasının görevini yerine getirmeye çalıştık. Bu mutlu gününde yüzünün gülmesi en temel arzumuz. Şehitlerimizin emanetlerinin bizlerin başımızın üstünde yeri var. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Acı, sevinç ve başarılarına ortak olacağız." diye konuştu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde 31 Mart 2016'da, terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar için Diyarbakır'da geçici görevlendirilen personelin bulunduğu servis aracının geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda Gümüşhaneli Özel Harekat Komiser Yardımcısı Tamer Aktaş (40) şehit olmuştu.

Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen, şehit kızının doğum gününü makamında kutladı

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