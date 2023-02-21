Gümüşhane’de 492 depremzede öğrenci eğitim görüyor

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Fevzipaşa İlkokulu ve Zeynep Ana Yurdunda açılan anaokulunu ziyaret ederek eğitim öğretim gören depremzede öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen, 10 ili etkileyen ve 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiği depremlerin ardından 492 depremzede öğrencinin Gümüşhane’deki okullara kayıt yaptığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, “18 bin bin 814 öğrencimiz ders başı yaptı. Afet bölgesinde gelen 492 öğrencimizi de okullarımıza yerleştirdik.

Öğrencilerin her türlü ihtiyaçları giderilmiştir. Kırtasiye malzemesi ve kitapları dağıtılmıştır. Eğitim öğretim yılının başta ülkemize ve ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Depremde hayatın kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.

6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerin ardından afet bölgesinde Gümüşhane’nin tüm kamu kurum ve kuruluşları ile STK’larından bin 179 personel ve 216 araç görev yaparken, deprem bölgesinden kendi imkânlarıyla Gümüşhane ve ilçelerine gelen bin 665 depremzede vatandaş yakınlarının yanında misafir olarak ve kamu misafirhanesi, otel, KYK yurtlarında misafir ediliyor.

