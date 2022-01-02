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Gümüşhane'de 62 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

02.01.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de 62 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

Gümüşhane'de kar nedeniyle 62 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte yaklaşık 2 gündür etkili olan kar sebebiyle Kelkit'te 20, Kürtün'de 15, Şiran'da 8, Torul'da 15, Köse'de 4 olmak üzere 62 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, söz konusu yolları açmak için çalışma yürütüyor.

Yağış bazı ilçelerde yoğun şekilde devam ederken, İl Özel İdaresi ekipleri taşımalı eğitim kapsamındaki köylerde çalışmalara ağırlık veriyor.

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kar yağışı Gümüşhane

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