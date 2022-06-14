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Gümüşhane'de ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

14.06.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Hüsna Turhan (28) yönetimindeki 29 AAJ 026 plakalı otomobil, Kılıçtaşı köyü girişinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Devrilen araçta sıkışan Turhan, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

Ambulansla Kelkit Devlet Hastanesine kaldırılan Turhan, buradaki müdahalenin ardından Trabzon'daki bir hastaneye sevk edildi.

Kelkit'te avukatlık yapan Turan'ın, Şiran ilçesindeki bir duruşmadan döndüğü öğrenildi.

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trafik kazası Gümüşhane

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