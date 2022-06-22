YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Gümüşhane'de arazide Rus yapımı İHA bulundu

Gümüşhane'de arazide Rus yapımı İHA bulundu

22.06.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kürtün ilçesinde araziye düşen İHA, incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde arazide Rus yapımı İHA bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Tilkicek köyü ile Kazıkbeli Yaylası arasındaki bölgede mantar toplayan vatandaşlar, yerde duran İHA'yı fark etti.

İhbar üzerine olay yerine giden ve incelemede bulunan jandarma ekipleri, İHA'nın Rus yapımı, silahsız keşif amaçlı Orlan-10 modeli olduğunu belirledi.

Araziye düşen İHA, incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gümüşhane'de dere yatağına düşen kamyonetteki 4 maden işçisi yaralandıGümüşhane'de dere yatağına düşen kamyonetteki 4 maden işçisi yaralandı
Çanakkale'de bariyere çarpan araçtaki üniversiteli öldü, sürücü ağır yaralandıÇanakkale'de bariyere çarpan araçtaki üniversiteli öldü, sürücü ağır yaralandı
Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyorMüküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor
Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane

Gümüşhane Namaz Vakitleri 22 Haziran Çarşamba

İmsak
02:47
Sabah
04:45
Öğle
12:29
İkindi
16:28
Akşam
20:03
Yatsı
21:52
Gümüşhane ECZANELER
Gümüşhane ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çıplak eylemleriyle gündem olmuştu! “Ölümle tehdit ediliyorum”

Çıplak eylemleriyle gündem olmuştu! “Ölümle tehdit ediliyorum”

Saç dökülmesinden sorumlu üç saç bakım alışkanlığı

Saç dökülmesinden sorumlu üç saç bakım alışkanlığı

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Hapishane mahkumu bir katille evlenmeye hazırlanıyor!

Hapishane mahkumu bir katille evlenmeye hazırlanıyor!

Eleştiri oklarının hedefi oldu! “16 yaş küçük sevgilim var”

Eleştiri oklarının hedefi oldu! “16 yaş küçük sevgilim var”

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.