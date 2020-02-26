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Gümüşhane'de bahçe duvarı heyelandan zarar gören okulda eğitime ara verildi

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 26.02.2020 14:57 | Son Güncelleme

Kürtün Kaymakamı Mehmet Göze: - "Bugün itibarıyla eğitim öğretime bir gün ara verdik. Ekibin raporunu bekliyoruz. Rapor gelene kadar eğitime devam etmeyeceğiz. Öğrencilerimizi ilçe merkezine yönlendirme ihtimalimiz var. Rapor geldikten sonra ilave tedbirleri de alacağız"

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde heyelan nedeniyle bahçe duvarı zarar gören okulda eğitim-öğretime devam edilip edilmeyeceği hazırlanan rapora göre belirlenecek.

İlçenin Üçtaş köyünde, dün öğleden sonra yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının bahçe duvarını yıktığı Kürtün Üçtaş Köyü Yatılı Bölge İlkokulu ve Ortaokulu'nda bugün eğitime ara verildi.

Kürtün Kaymakamı Mehmet Göze, yatılı pansiyonun da bulunduğu ve 166 öğrencinin eğitim gördüğü okulda incelemelerde bulundu.

Göze, incelemeleri sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, dün ders sonrası gerçekleşen heyelanda can ve mal kaybı yaşanmadığını hatırlattı.

Bugün teknik ekibin çalışması için okulda eğitime ara verdiklerini belirten Göze, "Bahçe duvarının üzerine heyelan geldi. Bahçe duvarı da bir kısmını önledi. Dün akşamdan beri ufak tefek kaymalar devam ediyor. Dün akşam AFAD ekipleri drone ile görüntüler aldı. Bugün de ekiplerimiz gelerek incelemelerini yaptı." dedi.

Göze, tedbir olarak pansiyonu boşalttıklarına işaret ederek, "Bugün itibarıyla eğitim öğretime bir gün ara verdik. Ekibin raporunu bekliyoruz. Rapor gelene kadar eğitime devam etmeyeceğiz. Öğrencilerimizi ilçe merkezine yönlendirme ihtimalimiz var. Rapor geldikten sonra ilave tedbirleri de alacağız." diye konuştu.

Uzmanların raporunun yarın sonuçlanacağını anlatan Göze, "Ona göre ilave tedbirler alınması gerekiyorsa alacağız. Eğitim öğretime çok fazla ara vermeyeceğiz. Köyün yolunun alternatif yollarını ekiplerimiz düzenliyor. Burayla ilgili net bir karar alınana kadar ilçe merkezinde eğitime devam edebilir öğrencilerimiz." ifadesini kullandı.

-"Büyük bir gürültüyle dağ kopup geldi"

Okulda eğitim gören öğrencilerden Hakan Kutlu da ders sonrası bölgeden küçük kaya parçalarının geldiğini gördüklerini söyledi.

Pansiyona çıktıkları sırada büyük bir gürültü duyduklarını anlatan Kutlu, "O sırada büyük bir gürültüyle dağ kopup geldi. Etüdümüzü yaptıktan sonra pansiyondan tahliye olduk. Çok korktuk. Bugün de heyelan yüzünden okulumuz tatil edildi." dedi.

Muhammet Şayık da küçük taşların düşmesinin ardından büyük kayaların düştüğünü ve korku yaşadıklarını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane Heyelan

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