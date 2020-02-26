Gümüşhane'de bahçe duvarı heyelandan zarar gören okulda eğitime ara verildi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde heyelan nedeniyle bahçe duvarı zarar gören okulda eğitim-öğretime devam edilip edilmeyeceği hazırlanan rapora göre belirlenecek.

İlçenin Üçtaş köyünde, dün öğleden sonra yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının bahçe duvarını yıktığı Kürtün Üçtaş Köyü Yatılı Bölge İlkokulu ve Ortaokulu'nda bugün eğitime ara verildi.

Kürtün Kaymakamı Mehmet Göze, yatılı pansiyonun da bulunduğu ve 166 öğrencinin eğitim gördüğü okulda incelemelerde bulundu.

Göze, incelemeleri sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, dün ders sonrası gerçekleşen heyelanda can ve mal kaybı yaşanmadığını hatırlattı.

Bugün teknik ekibin çalışması için okulda eğitime ara verdiklerini belirten Göze, "Bahçe duvarının üzerine heyelan geldi. Bahçe duvarı da bir kısmını önledi. Dün akşamdan beri ufak tefek kaymalar devam ediyor. Dün akşam AFAD ekipleri drone ile görüntüler aldı. Bugün de ekiplerimiz gelerek incelemelerini yaptı." dedi.

Göze, tedbir olarak pansiyonu boşalttıklarına işaret ederek, "Bugün itibarıyla eğitim öğretime bir gün ara verdik. Ekibin raporunu bekliyoruz. Rapor gelene kadar eğitime devam etmeyeceğiz. Öğrencilerimizi ilçe merkezine yönlendirme ihtimalimiz var. Rapor geldikten sonra ilave tedbirleri de alacağız." diye konuştu.