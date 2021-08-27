Gümüşhane'de bir çift evlerinin banyosunda ölü bulundu

Gümüşhane'de karı koca, evlerinin banyosunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Torul ilçesinin Dağdibi köyünde ikamet eden Kemal (71) ve eşi Emine Ersoy'dan (72) haber alamayan yakınları, şüphe üzerine çiftin yaşadığı köydeki evlerine geldi.

Eve giren yakınları, çifti evin banyosunda hareketsiz şekilde buldu.

Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaşamlarını yitirdiklerini tespit etmesinin ardından karı kocanın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yaşlı çiftin banyoda kullandıkları tüplü şofben nedeniyle zehirlendikleri değerlendiriliyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz