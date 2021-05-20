YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Gümüşhane'de bir mahallede Kovid-19 karantinası başlatıldı

Gümüşhane'de bir mahallede Kovid-19 karantinası başlatıldı

20.05.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de bir mahallede Kovid-19 karantinası başlatıldı

Gümüşhane'de bir mahallenin belirli bölgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentteki salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

Merkeze bağlı Akçakale Mahallesi'nin Cevizli mevkisindeki pozitif vakaların çokluğunun ele alındığı toplantıda, bu mevkide 29 Mayıs'a kadar karantina uygulanmasına karar verildi.

Karantinayı ihlal eden kişilerle ilgili idari yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Uykusunu 17 bin dolara sattı! Uykusunu 17 bin dolara sattı!
Polis teşkilatından kan bağışıPolis teşkilatından kan bağışı
Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane karantina

Gümüşhane Namaz Vakitleri 20 Mayıs Perşembe

İmsak
03:07
Sabah
04:54
Öğle
12:24
İkindi
16:19
Akşam
19:43
Yatsı
21:23

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Perşembe

Sağlık Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Gümüşhane ECZANELER
Gümüşhane ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Antalya'da FETÖ sanığı öğretmene 10 yıl hapis cezası verildi

Antalya'da FETÖ sanığı öğretmene 10 yıl hapis cezası verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması Çanakkaleli esnaf ve çiftçinin yüzünü güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması Çanakkaleli esnaf ve çiftçinin yüzünü güldürdü

Altay-İstanbulspor maçının ardından

Altay-İstanbulspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.