Gümüşhane'de çalınan kovanlar JASAT ekiplerince Bayburt ve Giresun'da bulundu

Gümüşhane'nin Köse ilçesinden arı kovanı ve kovanların yanında bulunan konteyneri çalan 5 kişi gözaltına alındı.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Yuvacık köyünde ikamet eden M.T'ye ait 75 arı kovanı ve kovanların yanında bulunan konteynerin çalındığı belirtildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde çalınan kovanlar ve konteynerin Bayburt ve Giresun illerinde bulunarak M.T.'ye teslim edildiği aktarıldı.

Açıklamada, olayla ilgili F.K, M.A, E.G, T.Ç. ve R.C'nin gözaltına alındığı bildirildi.



