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Gümüşhane’de etkili kar yağışı

29.01.2021 13:54 | Son Güncelleme:
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Gümüşhane’de sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kent merkezinde 10 santimetreye ulaşırken, il genelinde 50 köy yolu ulaşıma kapandı.Dün gün boyu yağmurun yağdığı Gümüşhane’de Meteoroloji’nin de uyarı yaptığı gibi sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.Devam eden yağışın ardından an itibariyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, yağışın etkisini gece yarısına kadar sürdürmesi bekleniyor.Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Gümüşhane’de merkez ilçeye bağlı 20, Kelkit ilçesine bağlı 20 ve Köse ilçesine bağlı 10 olmak üzere toplam 50 köy yolu da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri yağışın devam etmesi nedeniyle yalnızca acil durumlara müdahale ederken, diyaliz hastalarının olduğu köy yollarında çalışmalara başladı.Karayolu yol ağında bulunan Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı, Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı, Gümüşhane-Köse arasındaki Köse dağı geçitlerinde de kar yağışı nedeniyle ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü, zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşandığı, sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği bildirildi.

Gümüşhane’de sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kent merkezinde 10 santimetreye ulaşırken, il genelinde 50 köy yolu ulaşıma kapandı.
Dün gün boyu yağmurun yağdığı Gümüşhane’de Meteoroloji’nin de uyarı yaptığı gibi sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.
Devam eden yağışın ardından an itibariyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, yağışın etkisini gece yarısına kadar sürdürmesi bekleniyor.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Gümüşhane’de merkez ilçeye bağlı 20, Kelkit ilçesine bağlı 20 ve Köse ilçesine bağlı 10 olmak üzere toplam 50 köy yolu da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri yağışın devam etmesi nedeniyle yalnızca acil durumlara müdahale ederken, diyaliz hastalarının olduğu köy yollarında çalışmalara başladı.
Karayolu yol ağında bulunan Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı, Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı, Gümüşhane-Köse arasındaki Köse dağı geçitlerinde de kar yağışı nedeniyle ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü, zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşandığı, sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği bildirildi.

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Gümüşhane Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
06:00
Sabah
07:27
Öğle
12:40
İkindi
15:19
Akşam
17:43
Yatsı
19:05

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Sinem Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Kelkit
Karadeniz Eczanesi
Kurtun
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Siran
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