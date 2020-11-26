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Gümüşhane'de izinsiz kazı yaparken yakalanan 6 kişiye 18 bin 900 lira para cezası

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 26.11.2020 11:23 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de izinsiz kazı yaparken yakalanan 6 kişiye 18 bin 900 lira para cezası

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, izinsiz kazı yaparken yakalanan 6 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden 18 bin 900 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzeloluk köyünde A.S'ye ait arazide izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torul Jandarma Komutanlığı ekipleri, verilen adreste izinsiz kazı yapan A.K, M.P, Y.K, H.K, M.P. ve N.K'yi yakaladı.

Şüphelilerle birlikte 1 notebook, 1 sinyal verici ile 34 kazma, kürek, halat ve inşaat malzemeleri ele geçirildi.

Haklarında soruşturma başlatılan şüphelilere, Kovid-19 tedbirlerini ihlalden de toplam 18 bin 900 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

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