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Gümüşhane'de jandarma operasyonlarında 5 dedektör köpekten faydalanılıyor

AA AA
29.03.2024 14:37
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Gümüşhane'de jandarma operasyonlarında 5 dedektör köpekten faydalanılıyor

Gümüşhane Jandarma Komutanlığının 5 dedektör köpeği, keskin koku alma yetenekleri sayesinde kaçakçılıkla mücadele, terör ve uyuşturucu operasyonlarının yanı sıra arama kurtarma faaliyetlerinde de önemli rol üstleniyor.

Uyuşturucu aramada "Delil", bomba aramada "Maske", mayın aramada "Tork", iz takipte "Entel", çay-tütün aramada ise "Ekip" isimli köpekler, operasyonlarda jandarma ekiplerine katkı sağlıyor.

Dedektör köpeklere, kondisyonlarının yüksek seviyede tutulması için köpek eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Yunus Bozdağ tarafından parkurda günaşırı eğitim veriliyor.

Yunus Bozdağ, AA muhabirine, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde eğitimli 5 köpek bulunduğu söyledi.

Dedektör köpeklerin her an kent merkezilerinde veya kırsalda göreve hazır olduğunu belirten Bozdağ, "Köpeklerin çevresel iklim ve coğrafi şartlara alışması için günlük eğitim programlarımız dahilinde çalışmalarımızı yaparak, 24 saat görevlere hazır bekliyoruz." dedi.

Bozdağ, "Onlar bizin dostumuz, can güvenliğimizi sağlayan arkadaşımız. Yeri geliyor canımızı onlara emanet ediyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane operasyon

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