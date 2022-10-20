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Gümüşhane'de kamyonetin uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi öldü

20.10.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de kamyonetin uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi öldü

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Özkürtün beldesi Karaçukur Mahallesi'nde, Fazlı Civan (78) yönetimindeki 28 YE 590 plakalı kamyonet uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sürücü Civan ile araçta bulunan Hacı Aslan (65) ve Fatma Pehlivan (67) sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Fazlı Civan ve Hacı Aslan Pehlivan olay yerinde, Fatma Pehlivan ise kaldırıldığı Kürtün Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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