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Gümüşhane'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

17.07.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Köse ilçesinde bir kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kabaktepe köyünde Üzeyir Çolakoğlu (69), vücuduna yapışan keneyi fark etti.

Keneyi kendi imkanlarıyla çıkartan Çolakoğlu, bir süre sonra ateş ve halsizlik nedeniyle Köse Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edilen Çolakoğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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