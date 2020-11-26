Gümüşhane’de köy konaklarının kullanımı yasaklandı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle köylerde bulunan köy konaklarının pandemi süresince kullanımının yasaklandığını açıkladı.

Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis toplantısına katılan Vali Taşbilek burada muhtarlara seslendi.

Vali Yardımcısı Mustafa Anteplioğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, İl Genel Meclisi üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Gürbüz Demir ve merkez ilçeye bağlı köylerin muhtarlarının katıldığı toplantıda konuşmasında kalabalık olan her ortamın virüsün bulaşması noktasında riskli olduğunun altını çizen Vali Taşbilek, “Köy evleri, köy konaklarını kullanmayın. Kalabalık olan her ortam virüsü bulaştırabilir. Kahveler zaten kapanmıştı, şimdi köy konakları kahve gibi ikame edilmesin” dedi.

“Ne köy konakları ne de köylerdeki kahveler açılmayacak”

Bazı muhtarların köylerdeki vatandaşların köy konaklarının açılmasıyla ilgili çok sayıda talebi ve baskısı olduğunu açıklaması üzerine Vali Taşbilek, “Gözünüzü seveyim açmayın. Bununla ilgili yazı da yollayalım size. Köy konaklarının kullanmasına kesinlikle karşıyız. Bu çok tehlikeli bir süreç. Bu çok önemli arkadaşlar. Köyde yaşıyorsa gitsin, evinde yaşasın. Bu süreç işimizin, gücümüzün olmadığı her dakika evimize geçirmemiz gereken bir süreç. Toplumsal hayatımızın, işimizin, ekonomimizin bir şekilde yürümesi için dışarıya çıkmak durumundayız. O süre dışarıda olalım. Ondan sonra teması kesip eve girmek gerek. En iyi tedbir evde olmak şu aşamada. Bu konuda Jandarmaya da talimat vereceğiz. Teker teker bakacaklar. Ne köy konakları ne de köylerdeki kahveler açılmayacak. Kimseye iyilik etmezsiniz, en sevdiklerimizin ölümüne sebebiyet verirsiniz. Kahveyi, konağı aç diyen adam aslında bir sürü insanın belki de ölümüne sebebiyet verecek. Bunun farkında değiller” şeklinde konuştu.

2020 yılının en önemli meselesinin Covid-19 olduğunu belirten Vali Taşbilek, gelinen noktayı “Hepimizin akrabalarına, ailelerine kadar gelmeye başladı. Çok tehlikeli bir husus, çok tehlikeli bir virüs, rahatsızlık” diyerek açıkladı ve muhtarlara bazı uyarılarda bulundu.