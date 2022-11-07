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Gümüşhane'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücünün kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı

07.11.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’de polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin üst geçit direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücünün kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle B.T. (16) kontrolündeki 29 AAK 656 plakalı otomobili, Dalbatan Caddesi'nde durdurmak istedi.

Sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Kovalamaca sırasında otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Süleymaniye Mahallesi mevkisinde üst geçit direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan M.M.T (16) ve H.T. (16) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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