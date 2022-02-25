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Gümüşhane'de silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

25.02.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında Güvenli köyünde B.Ü'nün evine operasyon düzenlendi.

Bomba arama köpeği "Maske"nin de kullanıldığı operasyonda 3 tüfek, 3 tabanca, ses tabancası, 2 tabanca kabzası ve çakı ile silahlara ait 7 şarjör ve 1130 mermi ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.Ü'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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