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Gümüşhane’de trafik kazası: 4 yaralı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 22.07.2020 11:06 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana dağında kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Gümüşhane istikametine ilerleyen Servet Aydın (44) yönetimindeki 04 AAG 417 plakalı otomobil gece yarısı Zigana tünelini geçtikten 3 kilometre sonra Köstere köyü mevkinde virajı alamayarak kontrolden çıktı.Takla atarak yol kenarındaki dağ yamacına vuran aracın sürücüsü Aydın ile otomobilde bulunan Necmi (55), Furkan (23) ve Diba Aydın (44) yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Torul ve Gümüşhane’de bulunan hastanelerde tedavi altına alındı.İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana dağında kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Gümüşhane istikametine ilerleyen Servet Aydın (44) yönetimindeki 04 AAG 417 plakalı otomobil gece yarısı Zigana tünelini geçtikten 3 kilometre sonra Köstere köyü mevkinde virajı alamayarak kontrolden çıktı.
Takla atarak yol kenarındaki dağ yamacına vuran aracın sürücüsü Aydın ile otomobilde bulunan Necmi (55), Furkan (23) ve Diba Aydın (44) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Torul ve Gümüşhane’de bulunan hastanelerde tedavi altına alındı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Gümüşhane Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Kelkit
Sımge Eczanesi
Kurtun
Şifa Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
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